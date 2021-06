Vidéo de déballage du Samsung Galaxy M32 publiée avant l’annonce

Le Samsung Galaxy M32 a essentiellement fuité en totalité (par Samsung lui-même, rien de moins) et nous avons même vu des détails sur les prix. Même ainsi, le téléphone ne sera officiellement mis en ligne que la semaine prochaine – Samsung et Amazon lanceront le M32 en Inde le 21 juin à midi.

Donc, on pourrait dire qu’il est trop tôt pour déballer des vidéos, mais nous y sommes. Il n’y a pas grand chose à déballer : le téléphone lui-même, un chargeur 15W (EP-TA200) et un câble USB A-to-C. Il devrait également y avoir un éjecteur SIM. C’est à peu près ce à quoi nous nous attendions et le même kit que l’A32 est livré avec.

En plus de montrer le contenu de l’emballage de vente au détail, la vidéo montre également le téléphone en action – non pas que vous n’ayez jamais vu One UI auparavant et ce n’est certainement pas une nouvelle version.

Quoi qu’il en soit, comme si tout cela ne suffisait pas, le Galaxy M32 a également été repéré sur la console Google Play. Il montre un chipset MediaTek MT6769T, qui devrait être le Helio G80. Auparavant, nous avions entendu dire que le téléphone utiliserait à la place le G85 très similaire, bien que la vitesse d’horloge du GPU (950 MHz) signifie qu’il s’agit en fait du G80. Le chipset est associé à 6 Go de RAM, bien qu’il devrait également y avoir une version de 4 Go.

Samsung Galaxy M32 répertorié sur la console Google Play

D’après les fuites précédentes et les informations officielles, nous savons que le M32 aura un écran Super AMOLED de 6,4 pouces (90 Hz, résolution 1080p+), une caméra selfie de 20 MP et à l’arrière une macro principale de 48 MP, 8 MP ultra large, 5 MP macro appareils photo. Le téléphone disposera de 64/128 Go de stockage extensible via une carte microSD. Bien sûr, l’une des principales attractions de la série M3x est la grande batterie et celle-ci ne déçoit pas – elle possède une cellule d’alimentation de 6 000 mAh.











Images officielles du Samsung Galaxy M32

Le Samsung Galaxy M32 sera officiellement lancé lundi. Il devrait coûter entre 15 000 et 20 000 INR (205 à 270 $/170 à 225 €). De nombreuses spécifications sont officiellement répertoriées sur le Page de destination d’Amazon Inde pour le téléphone.

