Depuis Covid-19 verrouillage et présence humaine limitée à l’extérieur, de nombreux animaux ont été aperçus dans le monde. Alors qu’un renard a été aperçu dans les rues de Toronto, un cerf a été aperçu dans un bidonville de Mumbai.

Récemment, une vidéo a été partagée par l’utilisateur de Twitter Sanjay Jog où l’on peut voir des dauphins jouer dans l’eau. Partageant la vidéo, Sanjay a écrit: «Les dauphins apprécient la baignade dans la crique de Vashi».

Dans la vidéo, on peut voir deux dauphins sauter dans l’eau avec l’horizon de Mumbai en arrière-plan.

Plusieurs personnes commentent le clip de l’observation inhabituelle. Une personne a écrit: «C’est une vue superbe et rare des dauphins profitant des eaux locales ici .. bonne capture opportune».

C’est superbe et rare vue des dauphins profitant des eaux locales ici .. bonne capture en temps opportun – Rõh Rå (@ echoman911) 10 décembre 2020

Un autre a dit: «C’est génial. Peut-être que la crique de Vashi est la plus propre des deux dernières décennies après l’explosion démographique dans la ville du Millénaire ».

Un utilisateur a déclaré que c’était une excellente nouvelle pour Mumbaikars et a demandé s’il était possible d’utiliser le ferry et d’observer les dauphins de près.

Impressionné après avoir vu la vidéo, un autre Twitterati a déclaré que des vues comme celles-ci pourraient devenir courantes si les humains, en particulier les Indiens, nettoyaient leur acte.

Cela pourrait être un spectacle commun pour tous si nous, les humains (et les Indiens en particulier), en tant qu’espèce, pouvions simplement nettoyer notre acte. https://t.co/uHMxaQut16 – Daisycutter (@SachinDPatange) 10 décembre 2020

Shardul S Bajikar, qui est naturaliste et se fait appeler un « chowkidar » du parc national de Sanjay Gandhi, a déclaré qu’une grande partie de la crique de Vashi avait été déclarée sanctuaire de flamants roses il y a quelques années.

«La protection opportune des zones de nature sauvage entraîne des récupérations miraculeuses pour la faune», a déclaré Shardul.

La dernière vidéo provient du pont ferroviaire de Vashi, qui est un pont routier sur le ruisseau Thane. Il relie Mumbai au continent indien à Navi Mumbai.

Des dauphins ont également été aperçus à Mumbai plus tôt dans d’autres régions. En mars 2020, juste au moment où Covid-19 le verrouillage a commencé, des vidéos de dauphins nageant au large de la côte de Mumbai ont fait surface sur les réseaux sociaux. La vidéo, qui aurait été tournée près du club Beach Candy, a été partagée par l’acteur de Bollywood Juhi Chawla, tandis que Shraddha Kapoor et Disha Patani avaient partagé des nouvelles sur l’observation de dauphins à Mumbai.

Cependant, à peu près au même moment, des experts avaient affirmé que les observations de dauphins à Mumbai n’étaient pas liées aux restrictions imposées aux mouvements humains en raison de la Covid-19 pandémie.