Vidéo de danse sexy d’Urvashi Rautela sur la chanson à succès de Britney Spears

L’acteur et icône de style de Bollywood, Urvashi Rautela, utilise souvent ses comptes de médias sociaux pour partager ses looks extravagants sur le tapis rouge et ses photos glamour. Ses costumes et ses bijoux attirent toujours l’attention du public. Il y a quelques jours, Urvashi avait posté une vidéo de danse sexy d’elle-même sur Instagram, attirant l’attention de ses fans sur la plateforme de médias sociaux.

Dans la vidéo, on pouvait voir Urvashi danser sur Gimme More de Britney Spears et Tap In de Saweetie. Au début de la vidéo, on pouvait voir Urvashi jouer avec une lune qui se synchronisait parfaitement avec ses mouvements de danse. La danse d’Urvashi Rautela dans la vidéo ne manquera pas de vous rappeler les icônes de la pop Britney Spears et Beyonce.

Sur le plan du travail, Urvashi est prête à faire ses débuts en telugu dans le film « Black Rose » dont le premier regard est sorti récemment. Elle fera également ses débuts en tamoul aux côtés de l’acteur légendaire Saravanan dans son film de science-fiction à méga budget qui n’a pas encore été intitulé.

Urvashi sera également bientôt vu dans la websérie « Inspecteur Avinash » aux côtés de Randeep Hooda. En parlant de vidéoclips, le récent single d’Urvashi avec Guru Randhawa « Doob Gaye » a déjà franchi 80 millions de vues. Les autres clips vidéo d’Urvashi Rautela comme « Ek Ladki Bheegi Bhaagi Si » et « Teri Load Ve » ont également recueilli des millions de vues.

L’actrice, qui a réalisé plusieurs films de Bollywood dont « Virgin Bhanupriya », « Pagalpanti », « Singh Saab the Great », « Sanam Re » et des clips comme « Love Dose », « Bijli Ki Taar », « Teri Load Ve » , et le plus récent « Ek Ladki Bheegi Bhaagi Si », sait certainement comment laisser une trace à l’écran.