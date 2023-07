Vidéo : Dans un bus du Rajasthan avec des flics, 8 hommes se relaient pour tirer sur un gangster

Des visuels dramatiques ont émergé de plusieurs attaquants tirant à tour de rôle sur un gangster et son complice dans un bus bondé au Rajasthan après avoir prétendument neutralisé six policiers qui les accompagnaient à une audience.

Des images du meurtre audacieux montrent les huit assaillants passant près de deux minutes dans le bus et sortant plusieurs fois pour recharger leurs armes, alors même que des passagers terrifiés sortent du véhicule en grimpant par les fenêtres.

Le meurtre a eu lieu le 12 juillet, lorsque le gangster Kuldeep Jagheena et son complice Vijaypal ont été emmenés pour une audience devant un tribunal de Bharatpur depuis la prison centrale de Jaipur. Les hommes, tous deux accusés de meurtre, voyageaient dans un bus du Rajasthan Roadways et étaient accompagnés de six policiers.

La séquence de vidéosurveillance, qui a été publiée aujourd’hui, montre le bus se tenant au péage d’Amoli à Bharatpur lorsqu’il est approché par trois hommes, dont l’un brandit une arme à feu. On les voit attendre quelques secondes près de la porte du bus, jusqu’à ce qu’un coup de feu soit tiré, envoyant quelques passagers se précipiter vers la sécurité.

Deux des hommes s’approchent alors de la porte du bus et commencent à tirer alors qu’un troisième regarde à travers les fenêtres, vraisemblablement à la recherche des cibles. L’un des hommes entre dans le bus et ouvre le feu, avant de sortir calmement puis de pousser trois autres tireurs à l’intérieur.

D’autres passagers sortent du bus par la porte et d’autres grimpent par les fenêtres. D’autres tireurs s’approchent du bus et les hommes sortent à tour de rôle du véhicule pour recharger après avoir manqué de balles, avant d’entrer et d’ouvrir à nouveau le feu.

Cela dure près de deux minutes, jusqu’à ce que l’un des tireurs soit vu debout près d’une des fenêtres et tirant de l’extérieur. Ses complices sortent alors du bus et les tireurs s’éloignent calmement.

Le gangster Kuldeep Jagheena a été déclaré mort à l’hôpital et son complice a été grièvement blessé. Trois passagers du bus ont également été légèrement blessés.

Kuldeep et Vijaypal ont été accusés d’avoir tué un Kripal Jagheena à Bharatpur en septembre dernier à la suite d’un conflit foncier.

La police a déclaré que six des huit assaillants avaient été arrêtés et que le personnel qui accompagnait le gangster ne pouvait pas ouvrir le feu à l’intérieur du bus car les assaillants leur avaient jeté de la poudre de piment au visage. Le personnel a poursuivi et tiré sur les véhicules des assaillants alors qu’ils s’enfuyaient.

Le surintendant de la police de Bharatpur (SP), Mridul Kachawa, a déclaré: « De la poudre de piment a été jetée sur le visage des policiers qui accompagnaient les deux hommes, Vijaypal est hors de danger. Aucun des policiers n’a été blessé. »

Les membres de la famille de Kuldeep ont manifesté devant le bureau du SP et l’ont rencontré pour exiger l’arrestation des autres accusés. Ils ont également déclaré que le père de Kuldeep, Kumarjit – qui est également détenu à la prison centrale de Jaipur – et Vijaypal devraient être transférés dans une prison de Bharatpur.

La sœur de Kuldeep a déclaré: « Ils ont tiré et tué mon frère. D’autres passagers innocents du bus auraient également pu être tués. L’accusé devrait être inculpé de sections liées au terrorisme. »