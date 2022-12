VIDÉO : CP Holiday Train s’arrête à Revelstoke

Le train des Fêtes du Canadien Pacifique a traversé Revelstoke hier soir (14 décembre), accueilli par des boissons chaudes, des collations et des sourires.

Le Train des Fêtes du CP, qui en est maintenant à sa 24e année consécutive, est arrivé en ville à 18 h hier soir, les lumières allumées et le moral au beau fixe. Avec du café et des hot-dogs disponibles par donation, les participants ont eu l’occasion de prendre des rafraîchissements avec le divertissement. A 18h15, les portes de la voiture se sont abaissées, révélant les artistes de la soirée.

L’artiste populaire, Virginia to Vegas, a lancé le spectacle en jouant certaines de leurs chansons. Ensuite, un autre artiste canadien populaire, MacKenzie Porter, a joué quelques-unes de ses propres chansons. Le spectacle s’est terminé avec les deux artistes se rejoignant sur scène pour quelques chansons de Noël.

Au cours des 24 dernières années, le Train des Fêtes du CP a recueilli plus de 20 millions de dollars pour les banques alimentaires et recueilli cinq millions de livres de nourriture.

L’événement s’est terminé à 18 h 45, alors que le train faisait ses bagages et se dirigeait vers la ville voisine. Le train arrive à Sicamous ce soir (15 décembre) à 17h15

– avec des fichiers de Josh Piercey

LIRE LA SUITE : Le pont aérien des Trois Vallées en cours de modernisation

LIRE LA SUITE : Saison des dons : Revelstoke Search and Rescue reçoit un certain nombre de dons

@ZacharyDelaney

zach.delaney@revelstokereview.com

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter et abonnez-vous à notre quotidien et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne.

CP Holiday TrainÉvénementsMusiqueRevelstoke