VIDÉO : Course pour trouver des survivants alors que l’aide au tremblement de terre se déverse en Turquie et en Syrie

Des équipes de recherche et de l’aide ont afflué en Turquie et en Syrie mardi alors que des sauveteurs travaillant dans des températures glaciales et utilisant parfois leurs mains nues ont creusé les restes de bâtiments rasés par un puissant tremblement de terre. Le nombre de morts a grimpé au-dessus de 7 200 et devrait encore augmenter.

Mais avec les dégâts répartis sur une vaste zone, l’opération de secours massive a souvent eu du mal à atteindre les villes dévastées, et les voix qui criaient depuis les décombres se sont tues.

“Nous pouvions entendre leurs voix, ils appelaient à l’aide”, a déclaré Ali Silo, dont les deux proches n’ont pu être sauvés dans la ville turque de Nurdagi.

Au final, c’est à Silo, un Syrien arrivé il y a une dizaine d’années, et à d’autres habitants de récupérer les corps et ceux de deux autres victimes.

Le tremblement de terre de magnitude 7,8 de lundi et une cascade de fortes répliques ont détruit une bande de destruction qui s’étendait sur des centaines de kilomètres (miles) à travers le sud-est de la Turquie et la Syrie voisine. La secousse a renversé des milliers de bâtiments et a aggravé la misère dans une région ravagée par la guerre civile de 12 ans en Syrie et la crise des réfugiés. Un tremblement qui a suivi le premier enregistré à la magnitude 7,5, puissant en soi.

Des tas instables de métal et de béton ont rendu les efforts de recherche périlleux, tandis que les températures glaciales les ont rendus encore plus urgents, alors que les inquiétudes grandissaient quant à la durée de vie des survivants piégés dans le froid. La neige tourbillonnait autour des sauveteurs dans la province turque de Malatya, selon des images diffusées par l’agence de presse officielle Anadolu.

L’ampleur de la souffrance – et l’effort de sauvetage qui l’accompagnait – était stupéfiante.

Plus de 8 000 personnes ont été extraites des décombres rien qu’en Turquie, et quelque 380 000 se sont réfugiées dans des abris ou des hôtels gouvernementaux, a déclaré le vice-président turc Fuat Oktay. Ils se sont entassés dans les centres commerciaux, les stades, les mosquées et les centres communautaires, tandis que d’autres ont passé la nuit dehors dans des couvertures se rassemblant autour des incendies.

Beaucoup se sont tournés vers les réseaux sociaux pour demander de l’aide pour leurs proches qui seraient piégés sous les décombres. Anadolu a cité des responsables du ministère de l’Intérieur qui ont déclaré que tous les appels étaient “récupérés méticuleusement” et que les informations étaient transmises aux équipes de recherche.

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a déclaré que 13 millions des 85 millions d’habitants du pays étaient touchés et il a déclaré l’état d’urgence dans 10 provinces. La Turquie était déjà aux prises avec un ralentissement économique avant les élections présidentielles et législatives de mai.

Adelheid Marschang, responsable des urgences à l’Organisation mondiale de la santé, a déclaré que jusqu’à 23 millions de personnes pourraient être touchées dans toute la zone touchée par le séisme, qualifiant cela de “crise en plus de crises multiples”.

La Turquie abrite des millions de réfugiés de la guerre civile syrienne. La zone touchée en Syrie est divisée entre un territoire contrôlé par le gouvernement et la dernière enclave de l’opposition du pays, où des millions de personnes vivent dans l’extrême pauvreté et dépendent de l’aide humanitaire pour survivre.

Des équipes de près de 30 pays du monde se sont dirigées vers la Turquie ou la Syrie.

Alors que les promesses d’aide affluaient, y compris une promesse de don de 100 millions de dollars des Émirats arabes unis, la Turquie a cherché à accélérer l’effort en n’autorisant que les véhicules transportant de l’aide à entrer dans les provinces les plus touchées de Kahramanmaras, Adiyaman et Hatay.

L’ONU a déclaré qu’elle “explorait toutes les voies” pour approvisionner le nord-ouest de la Syrie, tenue par les rebelles, et elle a débloqué 25 millions de dollars de son fonds d’urgence pour aider à lancer la réponse humanitaire en Turquie et en Syrie.

Le porte-parole de l’ONU, Stéphane Dujarric, a déclaré que la route menant au poste frontière de Bab al-Hawa, de la Turquie au nord de la Syrie, avait été endommagée, perturbant temporairement l’acheminement de l’aide vers le nord-ouest tenu par les rebelles. Bab al-Hawa est le seul point de passage par lequel l’aide de l’ONU est autorisée dans la région.

Dujarric a déclaré que l’ONU préparait un convoi pour traverser les lignes de conflit en Syrie. Mais cela nécessiterait probablement un nouvel accord avec le gouvernement du président Bashar Assad, qui a assiégé les zones tenues par les rebelles tout au long de la guerre civile.

Les premiers intervenants volontaires connus sous le nom de Casques blancs ont des années d’expérience dans le sauvetage de personnes dans des bâtiments détruits par des frappes aériennes syriennes et russes dans l’enclave tenue par les rebelles, mais ils disent que le tremblement de terre a dépassé leurs capacités.

Mounir al-Mostafa, le chef adjoint des Casques blancs, a déclaré qu’ils étaient capables de répondre efficacement à jusqu’à 30 endroits à la fois, mais font maintenant face à des appels à l’aide de plus de 700 personnes.

« Des équipes sont présentes dans ces endroits, mais les machines et équipements disponibles ne suffisent pas », a-t-il déclaré, ajoutant que les 72 premières heures après le tremblement de terre étaient cruciales pour tout effort de sauvetage.

Nurgul Atay a déclaré à l’Associated Press qu’elle pouvait entendre la voix de sa mère sous les décombres d’un immeuble effondré dans la ville turque d’Antakya, la capitale de la province de Hatay. Mais les efforts pour pénétrer dans les ruines avaient été vains sans aucun équipement lourd pour aider.

“Si seulement nous pouvions soulever la dalle de béton, nous pourrions l’atteindre”, a-t-elle déclaré. “Ma mère a 70 ans, elle ne pourra pas supporter ça longtemps.”

Mais l’aide a atteint certains. Plusieurs sauvetages dramatiques ont été signalés dans la région alors que des survivants, y compris de jeunes enfants, ont été tirés des décombres plus de 30 heures après le tremblement de terre.

Des habitants d’une ville syrienne ont découvert un bébé en pleurs dont la mère a apparemment donné naissance alors qu’il était enterré dans les décombres d’un immeuble de cinq étages, ont déclaré des proches et un médecin.

Le nouveau-né a été retrouvé enterré sous les décombres avec son cordon ombilical toujours connecté à sa mère, Afraa Abu Hadiya, qui a été retrouvée morte, ont-ils déclaré.

Le bébé était le seul membre de sa famille à avoir survécu à l’effondrement d’un immeuble dans la petite ville de Jinderis, près de la frontière turque, a déclaré Ramadan Sleiman, un parent, à l’Associated Press.

La Turquie a un grand nombre de troupes dans la région frontalière et a chargé l’armée d’aider aux efforts de sauvetage, notamment en installant des tentes pour les sans-abri et un hôpital de campagne dans la province de Hatay.

Un navire de la marine a accosté mardi au port provincial d’Iskenderun, où un hôpital s’est effondré, pour transporter des survivants nécessitant des soins médicaux vers une ville voisine.

Un important incendie au port, causé par des conteneurs qui se sont renversés lors du tremblement de terre, a envoyé d’épais panaches de fumée noire dans le ciel. Le ministère de la Défense a déclaré que l’incendie avait été éteint avec l’aide d’avions militaires, mais des images en direct diffusées par CNN Turk ont ​​montré qu’il brûlait toujours.

L’agence turque de gestion des urgences a déclaré que le nombre total de décès dans le pays avait dépassé les 5 400, avec plus de 31 000 blessés.

Le nombre de morts dans les zones contrôlées par le gouvernement syrien a dépassé les 800, avec quelque 1 400 blessés, selon le ministère de la Santé. Au moins 1 000 personnes sont mortes dans le nord-ouest tenu par les rebelles, selon les Casques blancs, avec plus de 2 300 blessés.

La région se trouve au sommet de lignes de faille majeures et est fréquemment secouée par des tremblements de terre. Quelque 18 000 personnes ont été tuées dans des tremblements de terre tout aussi puissants qui ont frappé le nord-ouest de la Turquie en 1999.

Alsayed a signalé d'Azmarin, en Syrie, tandis que Fraser a signalé d'Ankara, en Turquie. Les rédacteurs de l'Associated Press David Rising à Bangkok, Zeynep Bilginsoy et Robert Badendieck à Istanbul, Bassem Mroue et Kareem Chehayeb à Beyrouth, Kim Tong-hyung à Séoul, en Corée du Sud, et Riazat Butt à Islamabad, ont contribué à ce rapport.

Mehmet Guzel, Ghaith Alsayed et Suzan Fraser, Associated Press

