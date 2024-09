Vidéo complète du combat Canelo Alvarez contre Edgar Berlanga

Regardez les extraits vidéo du combat complet de Canelo Alvarez contre Edgar Berlanga de leur confrontation principale samedi soir, grâce à plusieurs médias.

Le combat Canelo vs Berlanga a eu lieu le 14 septembre à la T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada. Canelo Alvarez (62-2-2) et Edgar Berlanga (22-1) se sont affrontés lors de l’événement principal. Le combat a été diffusé en direct sur pay-per-view sur DAZN et PPV.com.

Retrouvez tous les moments forts de la vidéo ci-dessous.

Pour en savoir plus sur Canelo vs Berlanga, consultez le blog en direct ci-dessous.

Tour 1 : Canelo et Berlanga commencent le combat avec patience, aucun des deux combattants ne voulant faire la première erreur. Les coups de poing à distance sont déviés par les gants. Canelo lance un coup droit au corps. Canelo bloque quelques coups et avance avec une combinaison. Berlanga place un contre-coup du gauche. Canelo coupe le ring et frappe Berlanga dans le coin, le challenger lui répond par un coup de poing. Berlanga reprend son combat avec un autre coup de poing. Canelo marque un coup du gauche et il y a un bref corps à corps. Canelo place un coup de poing.

MMA Fighting donne le round 10-9, Canelo.

Tour 2 : Berlanga tente de le sonder avec son jab, mais Canelo ne lui donne pas grand chose à faire. Canelo lui donne deux coups au corps puissants. Berlanga répond avec des coups directs, mais Canelo l’a de nouveau acculé. Joli jab de Berlanga. Crochet gauche de Canelo. Berlanga se plaint que c’était à l’arrière de la tête, mais Dock leur dit de continuer. Rapide 1-2 de Canelo. Le champion glisse et atterrit. Courte droite de Berlanga. Canelo fait pression avec ce jab. Berlanga essaie de sortir du coin avec ses poings, Canelo marque alors qu’il tourne. Tour amusant.

MMA Fighting donne le score du round 10-9, Canelo. Au total, 20-18 Canelo.

Tour 3 : Canelo revient à l’attaque. Il atterrit alors qu’il poursuit Berlanga, mais Berlanga riposte. Un crochet du gauche sorti de nulle part met Berlanga sur le dos. Il répond rapidement au compte, mais a-t-il récupéré ? Canelo pousse l’avantage, il place un gros uppercut à l’intérieur, puis un autre droit. Berlanga tient bon. Canelo lui porte un coup droit au corps. Il est partout sur Berlanga. Le challenger survit au round, mais ce fut un gros round pour Canelo.

MMA Fighting donne le score du round 10-8, Canelo. Au total, 30-26 Canelo.

Tour 4 : Canelo laisse son jab voler librement, il marque et enchaîne avec un coup au corps. Berlanga persiste avec son jab alors qu’il est à nouveau acculé dans le coin. Un autre combo jab-corps de Canelo. Il y a Canelo avec un droit dur. Il ne montre pas beaucoup de respect pour Berlanga. Canelo avec un coup droit alors que Berlanga se détend contre les cordes. Berlanga essaie de se faufiler avec un droit, mais ne peut pas passer les défenses de Canelo.

MMA Fighting donne le score du round 10-9, Canelo. Au total, 40-35 Canelo.

Tour 5 : Canelo prend le centre du ring. Il se contente de laisser les coups de Berlanga s’écraser sans faire de dégâts contre ses gants. Canelo place un jab et un crochet gauche. Dock doit intervenir alors que les combattants se ligotent et commencent à lancer des coups au corps tout en luttant. Canelo porte un coup droit au corps. Berlanga se fait démonter alors qu’il reste dans la poche avec Canelo. Gros coup au corps de Canelo, Berlanga le frappe avec un 1-2. Canelo ne laisse aucune place à Berlanga pour respirer. Jab propre de Canelo.

MMA Fighting donne le score du round 10-9, Canelo. Au total, 50-44 Canelo.

Tour 6 : Canelo fait tomber Berlanga sans effort, sans même lui lancer un coup de poing. Bon uppercut à l’intérieur de Berlanga. Pourtant, Canelo avance. Berlanga acculé, mais actif. Canelo lui met ce jab dans le visage. Un autre droit au corps de Canelo. Un crochet droit marque pour Berlanga. Canelo avec un combo uppercut-coup au corps. Un crochet gauche touche Berlanga. Canelo ramène l’action dans le coin. Un jab atterrit pour le champion, qui lance un blanchissage jusqu’à présent.

MMA Fighting donne le score du round 10-9, Canelo. Au total, 60-53 Canelo.

Tour 7 : Berlanga est agressif avec son jab. Il envoie une gauche au corps. Il envoie un jab droit au visage de Berlanga. Dock doit intervenir pour avertir Canelo après un coup bas évident. Canelo lui lance un crochet gauche au corps. Berlanga frappe un 1-2. Canelo lui envoie de beaux jabs. Il se connecte avec une gauche en tête. Quelques jabs de Berlanga passent. Moment gênant lorsque Berlanga touche le tapis durement après une glissade sauvage. Il rit d’un air penaud lorsqu’il se relève.

MMA Fighting donne le score du round 10-9, Canelo. Au total, 70-62 Canelo.

Tour 8 : Berlanga attrape Canelo avec un coup de main droite. Canelo retourne au corps. Un crochet gauche de Canelo manque de peu de prendre le visage de Berlanga. Berlanga avec un 1-2, mais il reçoit deux gauches dures au corps pour ses ennuis. Un autre coup gauche au corps de Canelo. Crochet droit pour Canelo, Berlanga avec une paire de contre-coups solides. Dock demande une pause dans l’action pour avertir Berlanga d’un coup de tête, mais Canelo connecte avec un coup de poing vigoureux avant que l’arbitre ne les sépare. Uppercut droit de Canelo sur la réinitialisation. Un coup droit de Canelo passe. Il place des coups au corps à volonté.

MMA Fighting donne le score du round 10-9, Canelo. Au total, 80-71 Canelo.

Tour 9 : Canelo utilise son coup droit pour contourner la défense de Berlanga. Gros coup droit de Canelo. Un 1-2 est réussi pour Canelo. Berlanga doit se réveiller ici. Coup de lapin de Berlanga et Dock interrompt l’action, mais pas de déduction de points. Canelo reste détendu alors qu’il fait marcher Berlanga vers le bas. On dirait qu’il fait un peu l’idiot. Berlanga lance quelques coups pour remettre Canelo en position, mais cela ne fait que prolonger l’attaque de Canelo. Berlanga ne peut tout simplement pas s’empêcher de se faire coincer. Canelo lance une combinaison pour mettre fin au round.

MMA Fighting donne le score du round 10-9, Canelo. Au total, 90-80 Canelo.

Tour 10 : Retour au coin. Déjà vu. Canelo frappe Berlanga avec un uppercut. Berlanga va au corps puis lance un 1-2 en haut. Bon short gauche de Berlanga. Canelo fait craquer le corps de Berlanga. Le champion se connecte avec à peu près tout ce qu’il veut. Uppercut droit de Canelo. Trois coups de poing directs de Canelo, Berlanga n’offrant pas grand-chose ici. Berlanga dit des bêtises, je ne sais pas pourquoi. Canelo continue de le démanteler. Canelo baisse ses défenses au son du claquette de 10 secondes et Berlanga parvient à le frapper. Moment étrange.

MMA Fighting donne le score du round 10-9, Canelo. Au total, 100-89 Canelo.

Tour 11 : Canelo sort rapidement. Ils se battent. Canelo se bat comme s’il voulait en finir, Berlanga se bat comme s’il pensait encore pouvoir en finir. Un crochet du gauche blesse Berlanga, mais quelques secondes plus tard, il revient dans le match. Un crochet du gauche au corps, Berlanga se plaint et Canelo semble reconnaître que c’était un peu bas. De retour dans le coin, Canelo part à la chasse aux têtes, Berlanga esquive. Canelo frappe Berlanga avec un jab. Ils échangent des coups alors que le round touche à sa fin.

MMA Fighting donne le score du round 10-9, Canelo. Au total, 110-98 Canelo.

Tour 12 : Canelo rassemble la foule pour commencer le dernier round. Il maintient la pression et frappe un Berlanga courageux. Chaque coup de Canelo semble passer. Un coup droit atterrit pour Berlanga. Canelo frappe directement au corps. La défense est définitivement devenue secondaire pour les deux gars. Canelo lâche les mains. Berlanga encaisse les coups sans se soucier de rien. Berlanga s’avance pour mettre fin au combat et Canelo le rencontre pour mettre un terme à une bagarre divertissante, bien que déséquilibrée.

MMA Fighting donne le score du round 10-9, Canelo. Au total, 120-107 Canelo.