Vidéo complète de la maison hantée A Quiet Place à Universal Studios Hollywood

L’une des huit maisons hantées disponibles aux Universal Studios Hollywood pendant les Halloween Horror Nights 2024 est basée sur « A Quiet Place ». Ci-dessous, vous pouvez regarder notre vidéo POV de toute la maison !

Une maison hantée dans un endroit calme

Faites un bruit et vous ne survivrez pas longtemps. Des créatures monstrueuses vous traqueront tandis que le monde des deux premiers films reprend vie de façon terrifiante.

Pourrez-vous rester silencieux assez longtemps pour survivre à la nouvelle maison hantée « A Quiet Place » d’Universal Studios Hollywood ? Nous avons découvert si nous étions à la hauteur du test lors de notre dernière visite au parc à thème. La maison hantée est l’une des huit disponibles pour les Halloween Horror Nights 2024. Les invités peuvent découvrir la maison pendant l’événement qui se déroule certains soirs jusqu’au 3 novembre.

Les visiteurs peuvent également découvrir cette maison lors des Halloween Horror Nights 33 aux Universal Studios Florida. Nous avons revu notre rencontre avec les anges de la mort géants lors de notre voyage dans la version de la côte est de cette maison hantée.

Une critique de la version Universal Studios Hollywood de cette maison hantée sera disponible dans les prochains jours.

Regardez notre vidéo complète de la maison hantée ci-dessous.

Vous souhaitez voir l’intérieur de plus de maisons des Halloween Horror Nights 2024 ? Découvrez nos vidéos POV de Ghostbusters : Frozen Empire et Insidious : The Further. En plus des maisons hantées et des zones effrayantes, les visiteurs peuvent emprunter le Terror Tram : Enter the Blumhouse lors de l’événement de cette année.

Avez-vous hâte de découvrir la maison hantée « A Quiet Place » lors des Halloween Horror Nights ? Si vous avez déjà visité la maison, dites-nous ce que vous en avez pensé dans les commentaires.

Pour plus d’informations sur les Universal Studios du monde entier, suivez Universal Parks News Today sur Gazouillement, Facebooket InstagramPour les actualités des parcs Disney, visitez WDWNT.











Phil Wood