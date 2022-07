[Video] Comment Samsung ouvre la voie à l’avenir des pliables – Samsung Global Newsroom

En peu de temps, les téléphones qui peuvent se plier et se retourner sont passés d’une mémoire nostalgique à une technologie mobile de pointe. Combinant un design emblématique avec des fonctionnalités modernes, les pliables sont redevenus populaires – et cette tendance ne devrait que se poursuivre.

Samsung Electronics n’embrasse pas seulement cet avenir, mais le pilote. Utilisant des processus de fabrication précis qui permettent la production à grande échelle de verre ultra-mince pliable, les installations de Samsung sont bien équipées pour répondre aux exigences croissantes d’une ère de smartphone qui mélange l’ancien et le nouveau.

Regardez la vidéo ci-dessous et rejoignez Samsung le 10 août pour le prochain événement Galaxy Unpacked pour en savoir plus sur l’avenir des pliables. L’événement sera diffusé en direct à 9h00 HE sur Samsung Newsroom, Samsung.com et

La chaîne YouTube de Samsung, alors assurez-vous de regarder de près les derniers appareils Galaxy.