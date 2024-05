Elle a fait pression pour que les patients atteints de cancer aux États-Unis aient accès à cette technologie. Maintenant, elle les aide à payer

Les technologies connues sous le nom de « coiffage à froid » et de « refroidissement du cuir chevelu » aident à empêcher les patients de perdre tous leurs cheveux pendant la chimiothérapie, mais les traitements sont coûteux et ne sont pas couverts par une assurance. Sara Sidner de CNN rencontre le directeur exécutif de HairToStay, une organisation à but non lucratif qui aide à subventionner ce traitement pour les patients à faible revenu.