VIDÉO : Chris Hadfield, de Milton, fait la promotion des soins oculaires dans une nouvelle campagne

Ancien astronaute prêt à partager des histoires de son séjour dans l’espace ainsi que son parcours et ses expériences en matière de santé oculaire

La tomographie par cohérence optique – ou OCT – peut être difficile à prononcer, mais il s’agit d’une procédure extrêmement simple et importante pour vos yeux.

C’est le message que le colonel Chris Hadfield, de Milton, — le premier Canadien à marcher dans l’espace —, délivre dans un nouvelle campagne publicitaire aux multiples facettes de Specsavers, une entreprise détenue et dirigée par des optométristes opérant en Colombie-Britannique, en Alberta, au Manitoba et en Ontario.

« Je sais personnellement à quel point la vision est importante après avoir ressenti une cécité temporaire lors d’une sortie dans l’espace à l’extérieur de la Station spatiale internationale, et c’est pourquoi je suis un fervent partisan de la détection précoce : c’est ainsi que nous pouvons piloter des vaisseaux spatiaux en toute sécurité », a déclaré le colonel. Hadfield.

La procédure consiste en une analyse 3D de l’arrière de l’œil qui aide les optométristes à détecter dès les premiers stades les maladies menaçant la vue comme le diabète, le glaucome et la dégénérescence maculaire liée à l’âge.

La publicité de 30 secondes montre plusieurs patients prononçant ridiculement mal le nom de la procédure et interrompant les tentatives de Hadfield pour les corriger.

« Chez Specsavers, nous pensons que les scans OCT sont si importants qu’ils sont inclus dans chaque examen de la vue standard », déclare une voix off dans la publicité avant que Hadfield, vêtu d’une combinaison spatiale, n’intervienne.

« Tout le monde ne peut pas le dire, mais tout le monde peut l’avoir », dit-il avant de terminer avec insolence par : « Ce n’est pas sorcier. »

Un récent sondage réalisé par Léger et commandé par Specsavers a révélé que 42 pour cent des Canadiens sont dissuadés de passer un examen de la vue ou des verres correcteurs en raison du coût ; 71 pour cent des Canadiens croient que la perte de vision est un élément normal du vieillissement; 53 pour cent des Canadiens ne savent pas ou ne sont pas d’accord avec le fait que la plupart des pertes de vision sont évitables ; et 77 pour cent des Canadiens âgés de 18 à 34 ans ont manqué ou n’ont pas pris rendez-vous pour un examen de la vue. L’étude, réalisée en août, a interrogé 1 521 Canadiens âgés de 18 ans et plus.

La campagne, avec l’aide de Hadfield, vise à sensibiliser à la santé oculaire et à l’importance du dépistage précoce, tout en encourageant les Canadiens à consulter un optométriste s’ils sont en retard pour un examen de la vue.

« Ce n’est un secret pour nous, surtout d’après les résultats de notre récent sondage, que le coût est un obstacle qui empêche les Canadiens de donner la priorité à leur santé oculaire », déclare Bill Moir, directeur général de Specsavers. « La mission de Specsavers est de garantir que le plus grand nombre possible de personnes obtiennent accès à des soins et à des lunettes abordables, et nous sommes sur la bonne voie pour prendre soin d’un million de Canadiens d’ici 2025. »

Specsavers compte plus de 130 sites à travers le pays équipés de la technologie OCT, « qui est incluse dans chaque examen de la vue standard, sans frais supplémentaires pour les patients », selon un communiqué de presse.

Avant les niveaux pandémiques, le Conseil canadien pour les aveugles rapporte qu’environ 75 pour cent des Canadiens avaient accès aux soins de santé dans le délai de référence. La pandémie a affecté cela et, même si les chiffres rebondissent, de nombreuses personnes continuent de ne pas bénéficier de soins oculaires appropriés.

« Au Canada, il n’y a aucune raison de devenir aveugle à cause d’une maladie évitable », indique un rapport de 2022 commandé par le Conseil canadien des aveugles et Fighting Blindness Canada. « Malheureusement, la pandémie a conduit à cela : des Canadiens deviennent aveugles ou perdent la vue malgré le fait que nous disposons des médicaments et des ressources pour les traiter.

Dans le cadre de la campagne, une série de vidéos en trois parties sera diffusée cet automne dans laquelle Hadfield partagera des histoires personnelles de sa vie dans l’espace et sur Terre, y compris son propre parcours et ses expériences en matière de santé oculaire.