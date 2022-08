VIDÉO: Chagrin et indignation lors d’une veillée pour les victimes de la fusillade de Langley

Environ 200 personnes, dont beaucoup tenaient des bougies, ont pris part à un moment de silence lors d’une veillée du mercredi soir (3 août) à Langley City pour les victimes de la fusillade de la semaine dernière. (Dan Ferguson/Langley Advance Times) Robert Osborne a déclaré lors d’une veillée du mercredi soir (3 août) à Langley City pour les victimes de la fusillade de la semaine dernière qu’il connaissait l’un des hommes décédés. “Il avait un cœur d’or”, se souvient Osborne. “Il ne le méritait pas.” (Dan Ferguson/Langley Advance Times) Jean Moulton a lancé un appel sincère pour un meilleur traitement des sans-abri lors d’une veillée du mercredi soir (3 août) à Langley City pour les victimes de la fusillade de la semaine dernière. Environ 200 personnes y ont participé. (Dan Ferguson/Langley Advance Times)

Près de 200 personnes ont participé à une veillée pour les victimes de la fusillade de Langley mercredi soir (3 août) à Langley City.

Organisé par Langley City and Township à Innes Corners Plaza, l’événement a entendu des gens exprimer leur chagrin, leur choc et leur indignation face à la fusillade qui a visé des sans-abri, tuant deux personnes et en envoyant deux autres à l’hôpital avant que la police ne tue le tireur présumé.

Le maire de la ville de Langley, Val van den Broek, et la mairesse par intérim du canton de Langley, Petrina Arnason, ont tous deux parlé de la nécessité de prendre des mesures concrètes contre l’itinérance.

S’adressant aux proches des victimes, van den Broek a déclaré que Paul David Wynn, 60 ans, et Steven Furness, 43 ans, les deux hommes décédés, “vivront dans nos cœurs et nos actions, je vous le promets”.

“Les gens ne devraient pas vivre dans la rue comme des animaux”, a déclaré van den Broek, “c’est tellement mal.”

Arnason a également appelé au changement, disant “nous devons faire plus, nous ferons plus, mais je veux que vous sachiez que tout le monde se rassemble en tant que communauté pour partager le chagrin et le fardeau de cette situation”.

L’une des personnes qui a parlé était Robert Osborne, qui connaissait Furness.

Osborne a déclaré que Furness avait ses problèmes, mais “il avait un cœur d’or”.

“Il ne méritait pas ça”, a déclaré Osborne.

À LIRE AUSSI : VIDÉO : une veillée pour les victimes de la fusillade tenue à Langley City

Heather Hogarth, résidente de Langley City, cherchait son fils sans abri lorsqu’elle est passée devant Innes Corners Plaza, a vu la veillée et a décidé de s’exprimer.

“Mon fils a été abattu deux fois”, a révélé Hogarth, “à un an d’intervalle”.

“J’ai eu de la chance, deux fois.”

Après avoir parlé, Hogarth a déclaré au Langley Advance Times que son fils, qui est partiellement paralysé à cause de ses blessures par balle, se trouvait à proximité lorsque l’une des fusillades s’est produite.

“Il était juste là-bas”, a déclaré Hogarth en désignant le parking où une personne avait été grièvement blessée.

Heather Hogarth a déclaré lors d’une veillée du mercredi soir (3 août) à Langley City pour les victimes de la fusillade de la semaine dernière que son fils sans-abri avait été abattu deux fois en un an et avait survécu. “J’ai eu de la chance, deux fois”, dit-elle. (Dan Ferguson/Langley Advance Times)

Jean Moulton a qualifié la fusillade de “terrible” et a lancé un appel sincère pour un meilleur traitement des sans-abri, rappelant au public qu’ils sont tous l’enfant de quelqu’un.

“Donnez-leur un peu de compassion, ce sont des êtres humains”, a déclaré Moulton.

Le pasteur de l’église Langley Vineyard, Leith White, a parlé de la perte de son frère il y a deux ans.

“Il avait passé la majeure partie de sa vie dans la rue”, a déclaré White, disant aux familles “Je comprends ce que vous traversez et mon cœur se brise”.

Kim Snow, fondatrice de l’association caritative Kimz Angels qui aide les nécessiteux et les sans-abri à Langley, a appelé à l’action.

“Il est trop tard pour le pardon”, a déclaré Snow, “il est temps de faire quelque chose.”

Les deux députés de Langley ont pris la parole. Langley – Le conservateur d’Aldergrove, Tako van Popta, a qualifié le ciblage des sans-abri de “complètement inacceptable” et a remercié la police et les premiers intervenants d’avoir protégé la communauté. Cloverdale – Le député libéral de Langley City, John Aldag, a déclaré que Langley “s’était fait infliger un mal”, ajoutant “nous avons besoin de plus, et nous avons besoin de plus maintenant”.

D’autres photos de la veillée du mercredi peuvent être consultées en ligne sur la page Facebook de Langley Advance Times.

À LIRE AUSSI : VIDÉO : les sans-abri disent que les fusillades à Langley sont une escalade du harcèlement qu’ils subissent déjà

À LIRE AUSSI: Des images de surveillance montrent le tireur de Langley

AldergroveLangleyFusillades de masse