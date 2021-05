[Video] Célébrer le lancement du nouveau livre Galaxy avec ‘Soar’, un spectacle de lumière à mille drones – Samsung Global Newsroom

Dans la nuit du 30 avril 2021, un millier de drones ont décoré le ciel nocturne de la ville américaine de Folsom pour annoncer l’arrivée du nouveau Galaxy Book de Samsung.

Samsung et Intel ont organisé le spectacle de drones « Soar » pour célébrer leur collaboration réussie sur le Galaxy Book, ainsi que pour représenter la vitesse et la polyvalence du nouvel ordinateur portable avec les mouvements rapides et légers des drones. Le nouveau Galaxy Book combine une expérience PC mobile d’abord avec un design ultra-léger et un traitement Intel Evo ultra puissant, offrant une expérience exceptionnelle complète qui a été encapsulée par cet écran captivant dans le ciel.

Pour démontrer davantage à quel point le dernier ordinateur portable de Samsung est capable, le Samsung Galaxy Book Pro 360 a même été utilisé pour programmer l’Intel Drone Light Show. Découvrez le spectacle de drones qui a simultanément annoncé et émulé la sortie du nouveau Galaxy Book ci-dessous.