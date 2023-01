Vidéo : ce qu’un homme de Mumbai a dit au co-flyer après avoir fait pipi sur une femme

Le Dr Sugata Bhattacharjee, co-passager du vol Air India New York-Delhi où un passager en état d’ébriété a uriné sur une femme, a donné son témoignage détaillé à NDTV. Après que l’accusé Shankar Mishra se soit rendu compte de son erreur et soit parvenu à un “accord” avec la victime, il a déclaré au Dr Bhattacharjee qu'”il avait eu une longue journée et voulait une bonne nuit de sommeil”. Le Dr Bhattacharjee a déclaré à NDTV qu’il avait initialement alerté le personnel de cabine au sujet du passager, qui semblait incapable de gérer sa boisson.