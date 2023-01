VIDEO: Carpaccio l’artiste, pas l’apéritif, obtient désormais son dû

Lorsque la plupart des gens pensent au « carpaccio », ils pensent à l’apéritif de bœuf cru tranché finement rendu célèbre par l’emblématique Harry’s Bar de Venise. Peu de gens savent que le plat porte le nom d’un Vénitien moins connu, le peintre de la Renaissance Vittore Carpaccio, en raison des teintes rouges intenses qu’il privilégiait.

Carpaccio le peintre a récemment reçu plus d’attention en dehors de sa Venise natale. En novembre, la National Gallery de Washington a inauguré la première exposition rétrospective de son travail hors d’Italie. Le spectacle, « Vittore Carpaccio : maître conteur de la Venise de la Renaissance », devrait être transféré à la vitrine du Palazzo Ducale de Venise le 18 mars.

L’exposition de Washington comprend deux peintures de Carpaccio qui ont quitté Venise pour la première fois en plus de 500 ans.

“Au début, nous étions un peu hésitants, car laisser ces chefs-d’œuvre quitter leur habitat naturel est toujours un risque”, a déclaré Piergiorgio Millich, le grand gardien de la fraternité Scuola di San Giorgio degli Schiavon.

L’institution de Venise, également connue sous le nom de Scuola Dalmata, ou école dalmate, possède 10 peintures de Carpaccio, la plupart encore sous le toit du même lieu qui a initialement commandé le travail de l’artiste.

La restauratrice d’art Valentina Piovan a analysé les œuvres et a entrepris une restauration d’un an avant de convaincre l’institution que certaines des toiles pouvaient en toute sécurité faire le voyage jusqu’à Washington.

Piovan travaille actuellement à la restauration de plusieurs autres Carpaccios au siège de la fraternité, qui a été fondée en 1451 par un groupe de Vénitiens en tant que centre social fournissant un soutien médical et spirituel aux membres – principalement des marins de la flotte navale de la république. Lorsque la flotte a vaincu les Ottomans dans les guerres turco-vénitiennes, ils ont été grassement payés.

En conséquence, ils ont pu engager l’un des peintres vénitiens les plus éminents de son temps, Carpaccio, pour peindre une série de peintures dédiées à Saint-Georges, le personnage légendaire qui a tué un dragon, sauvé une princesse et convaincu les Sélénites de convertir au christianisme.

Dans le premier tableau du cycle “Saint Georges et le Dragon”, chef-d’œuvre de plus de trois mètres de long, Carpaccio peint le saint à cheval avec sa lance enfoncée dans la gueule du dragon et le sol jonché de parties du corps d’humains partiellement dévorés. La princesse, vêtue d’une robe rouge “carpaccio”, joint ses mains en signe de gratitude alors qu’elle regarde la scène depuis un affleurement rocheux au-dessus.

C’est du Carpaccio classique, une combinaison de narration narrative et d’attention aux détails.

Et c’était clairement une source d’inspiration pour Giuseppe Cipriani, le restaurateur vénitien et propriétaire du Harry’s Bar, qui a inventé un plat du nom du peintre dans les années 1950. Selon l’histoire officielle du Harry’s Bar, Cipriani avait une cliente, Contessa Amalia Nani Mocenigo, dont les médecins avaient prescrit un régime strict sans viande cuite.

Cipriani a proposé un plat de bœuf cru tranché avec une sauce à la mayonnaise et à la sauce Worcestershire, et l’a nommé d’après le peintre en partie à cause de sa ressemblance avec ses rouges préférés qui étaient exposés à Venise à l’époque.

“Je pense que les gens commencent à apprécier les peintures, les peintures vénitiennes, depuis le tout début du XVIe siècle, et apprennent aussi peut-être d’où vient le mot carpaccio”, a déclaré Melissa Conn, directrice du bureau de Venise de Save Venice. , une association américaine qui a fourni 400 000 $ pour la restauration de plusieurs œuvres de Carpaccio.

