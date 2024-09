VIDÉO : Calculer les coûts cachés d’un diagnostic de cancer

Cette semaine, sur notre podcast « À l’intérieur du village » : Une équipe de chercheurs de Sudbury tente de chiffrer les dépenses personnelles qui s’accumulent lorsqu’une personne lutte contre le cancer.

Bienvenue à nouveau à À l’intérieur du villageun podcast unique en son genre où toutes les actualités sont locales et où aucun sujet n’est interdit.

Dans l’épisode de cette semaine : Le coût d’un diagnostic de cancer.

Combattre le cancer est déjà assez difficile. Mais quiconque a été touché par la maladie sait qu’il y a autre chose qui peut avoir des conséquences néfastes : les dépenses personnelles, depuis le coût des arrêts de travail jusqu’aux frais de déplacement nécessaires.

Une équipe de l’Institut de recherche d’Horizon Santé-Nord (IRSN) de Sudbury tente de mieux comprendre à quel point le cancer peut être coûteux. Ils sont sur le point de lancer une nouvelle étude qui examine l’impact financier du cancer sur les patients du Nord de l’Ontario.

L’une des chercheuses, Stacey Santi, rejoint le podcast pour parler de ce qui a motivé la recherche et de ce qu’elle espère découvrir.

Également sur le podcast : Nous sommes à quelques jours de TorontoAujourd’hui!

