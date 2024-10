Vidéo BTS du gala du musée de l’Académie Kendall Jenner et Kylie Jenner

Le Gala des Musées de l’Académie 2024 a pour mission de surpasser les Oscars et de s’affirmer comme le la soirée la plus en vogue d’Hollywood. Le tapis rouge drapé décadent a certainement contribué à élever l’ambiance, mais les célébrités ont vraiment été présentes pour cet événement. Les favoris personnels incluent à peu près tous ceux qui sont sortis chez Loewe, mais nous sommes ici pour discuter de Kylie Jenner et de Kendall Jenner.

Voici Kylie dans une tenue Mugler vintage de 1998, avec un haut semi-transparent et une jupe noire :

Et voici Kendall en couture Schiaparelli, avec un corsage structurel avec des découpes :

Les sœurs ont passé la soirée ensemble à se détendre avec un groupe d’autres stars, dont Kim Kardashian (évidemment) et Kaia Gerber :

Ah, et Vogue j’ai attrapé Kendall avec Joe Alwyn (swipe through), ce qui est objectivement 👀 :

De toute façon! Kylie et Kendall ont partagé de nombreuses images de leur nuit, si vous avez besoin de contenu en coulisses pour vivre par procuration. Tout d’abord, une visite de la salle avec Kylie et Kendall parlant de combien ils se manquent :

Plus quelques images du look de Kendall sur le tapis :

Avant que vous ne le demandiez, Timothée Chalamet n’était pas présent. Bien que Kylie ait récemment été aperçue lui rendant visite à New York (où il tourne Marty Suprême) donc ils sont définitivement toujours aussi forts. En fait, une source a récemment déclaré Personnes que « Elle est incroyablement heureuse avec lui. Elle n’a jamais été amoureuse comme ça auparavant. Il est génial pour elle. Sa famille l’aime. Il est si discret et la soutient toujours. C’est vraiment un gentleman et tout ce que Kylie mérite. »