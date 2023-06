Vidéo Boris Johnson Partygate: Toute l’étendue de l’alcool, de la débauche et de la violation flagrante des règles de Covid à l’intérieur du n ° 10 révélée

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Un ancien responsable de Downing Street qui a travaillé tout au long de la crise de Covid a révélé la véritable ampleur de la débauche ivre sous Boris Johnson – avec des soirées n ° 10 si folles que le personnel s’est évanoui dans l’escalier.

S’adressant exclusivement à L’indépendantle lanceur d’alerte a déclaré que les détails du rapport Partygate n’étaient que la pointe de l’iceberg en ce qui concerne la culture bruyante de la consommation d’alcool et la violation flagrante des règles tout au long de la pandémie.

Ils ont révélé que M. Johnson était « heureux » de faire boire son personnel et supervisait une culture endémique de non-respect des règles si répandue qu’elle mettait le n ° 10 en désaccord avec le reste du pays.

Les nouvelles révélations de l’initié n ° 10 s’ajoutent aux preuves accablantes du rapport cinglant du comité des privilèges sur M. Johnson – qui a délibérément et à plusieurs reprises menti au Parlement au sujet de Partygate.

La source a parlé de leur embarras de faire partie d’une mascarade orchestrée pour prétendre que le personnel suivait les règles alors qu’une réalité sale se jouait à huis clos. C’est venu comme l’initié a révélé:

Boris Johnson était au courant des soirées boissons régulières pendant le verrouillage

L’ancien Premier ministre a supervisé une « culture masculine toxique » à Downing Street

Aucun membre du personnel 10 n’était malade «tout le temps» mais on lui a dit «inutile» de porter des masques

Le personnel voyageant avec Johnson et Priti Patel a été invité à mettre des masques en traversant les gares en cas de caméras

Le personnel «paniqué» a commencé à déchiqueter le matériel et à supprimer des images après les premières histoires de Partygate

L’initié n ° 10 a clairement indiqué la culture du non-respect des règles de Covid malgré les restrictions draconiennes imposées au reste du pays.

La distanciation sociale et le port de masque n’ont pas été appliqués et les fêtes régulières – y compris les fêtes d’anniversaire et les «vendredis à l’heure du vin» – se sont poursuivies pendant le verrouillage.

L’ancien responsable a déclaré que M. Johnson était « heureux que les gens boivent » même s’il buvait lui-même principalement de l’eau. « Il voulait faire partie de la fête … L’idée qu’il n’ait rien vu est un non-sens total – il n’y a aucun moyen qu’il ne sache pas qu’ils se passaient. »

« Il y avait tellement de fêtes », a déclaré l’ex-officiel. « Les cadres supérieurs restaient souvent toute la nuit, dormant sous les bureaux. Un collègue était tellement ivre qu’il a été retrouvé évanoui dans les escaliers.

Boris Johnson fête son anniversaire au n ° 10 en juin 2020 (Médias PA)

L’ancien responsable a déclaré que la culture «tout à fait ridicule» au n ° 10 signifiait qu’il était «largement accepté que nous enfreignions tous les règles», ajoutant: «Lorsque Sky News était en direct à l’extérieur, nous devions tous prétendre que nous adhérions aux règles, il était de la pure théâtralité.

Un voyage en train en juillet 2020 à destination et en provenance du North Yorkshire, au cours duquel M. Johnson, puis la secrétaire à l’intérieur, Mme Patel, photographiés portant des masques, ont vu le personnel ne se soucier que de masques lorsque des caméras étaient présentes, ont-ils affirmé.

« Boris et Priti étaient dans un train vers le nord et nous étions tous entassés dans une section VIP d’un train. Chaque fois que nous traversions une gare, nous recevions tous l’ordre de mettre nos masques au cas où il y aurait des caméras sur le quai », a déclaré l’ancien responsable.

« Un autre moment particulièrement ridicule a été lorsque Boris a annoncé le verrouillage. Là, il était devant la caméra en train de dire à la nation de s’isoler, puis dès qu’ils ont cessé de filmer, lui et environ cinq autres se sont entassés autour d’un petit écran pour se regarder en arrière – c’était ridicule. Quelques jours plus tard, il avait Covid.

Le dénonciateur a également révélé qu’il y avait eu une « panique pour se débarrasser des preuves » lorsque les premières histoires de Partygate ont éclaté fin 2021. « Les gens ont commencé à déchiqueter des choses et à supprimer des images. »

« [Then No 10 communications director] Jack Doyle avait distribué un tas de récompenses lors de ces soirées et les gens les avaient accrochées aux murs, mais les gens ont fini par les déchiqueter parce qu’elles étaient la preuve qu’un rassemblement avait eu lieu.

Boris Johnson et Priti Patel en voyage du North Yorkshire à Londres en juillet 2020 (Andrew Parsons / No10 Downing Street)

Le lanceur d’alerte a déclaré qu’il restait « en colère » contre la culture de non-respect des règles. «Nous étions tous malades, tout le temps, j’ai eu plusieurs infections pulmonaires et Covid deux fois. J’ai demandé à une collègue senior pourquoi nous ne portions pas de masques à l’intérieur dès le début, et elle a dit: « Ça ne sert à rien, j’ai vu la science. »

«La police traquait les gens à l’aide de drones pour les surprendre en train de marcher avec des amis en train de prendre un café, les gens étaient séparés lors des funérailles, j’ai vu des images des messages d’adieu des gens de l’hôpital – tous suivant les règles établies dans ce bâtiment. C’était embarrassant. »

Becky Kummer, porte-parole de Covid-19 Bereaved Families for Justice, qui a perdu son père de 77 ans au plus fort de la pandémie, a déclaré que les dernières affirmations montraient que la crise était traitée comme « une bonne excuse pour se mettre à genoux ». » au n° 10.

« Des familles comme la mienne ont tout fait pour respecter les règles et protéger les autres », a-t-elle déclaré. L’indépendant. « C’est une tragédie totale que Johnson était aux commandes lorsque la pandémie a frappé et il ne devrait plus jamais être autorisé à se présenter à une quelconque fonction publique. »

Le dénonciateur a déclaré que de nombreux employés du n ° 10 avaient bénéficié d’une « prise de pouvoir soudaine » lorsque M. Johnson est arrivé en juin 2019, qui s’est aggravée avec le temps. « Le personnel est devenu arrogant, intouchable et n’avait pas peur d’exercer ce sentiment. »

L’ex-officiel a également condamné la « culture masculine toxique », affirmant que M. Johnson « respectait et écoutait les hommes plus que les femmes ».

Boris Johnson près de son domicile dans l’Oxfordshire cette semaine (Reuters)

Cela survient alors que les députés conservateurs ont été exhortés à ignorer les menaces de désélection de Nadine Dorries et à soutenir le rapport du comité des privilèges lors d’un vote serré aux Communes lundi. Le numéro 10 a refusé de dire si Rishi Sunak se présenterait pour voter.

Le conservateur principal Damian Green, chef du groupe One Nation, a averti ses collègues qui envisageaient de garder clair que s’abstenir « n’est pas vraiment à la hauteur de l’occasion ».

Cependant, M. Sunak pourrait être épargné par l’embarras après que M. Johnson ait dit à ses partisans de ne pas s’opposer au rapport aux Communes et d’enflammer la dispute.

Sir Jake Berry, un ami de M. Johnson, a déclaré que c’était une « honte absolue » que le comité des privilèges ait averti les députés qui critiquaient son travail qu’il produirait un « rapport spécial » – accusant le panel d’essayer de « bâillonner les députés ».

Pendant ce temps, M. Johnson a été révélé comme le nouveau chroniqueur « érudit » du samedi au Courrier quotidienoffrant un avertissement voilé à M. Sunak qu’il « peut avoir à couvrir la politique de temps en temps ».

Mais le Comité consultatif sur les nominations professionnelles (Acoba) – l’organisme qui statue sur les emplois que les anciens ministres peuvent occuper après leurs fonctions – a déclaré que c’était une « violation manifeste » pour M. Johnson d’avoir demandé l’approbation seulement 30 minutes avant d’annoncer le Poster colonne dans une vidéo.

On dit également que l’ancien chef conservateur envisage une offre indépendante audacieuse pour devenir maire de Londres pour la deuxième fois après sa chute dramatique au sein du parti.

Le Financial Times a rapporté que M. Johnson envisageait d’affronter Sadiq Khan en mai 2024. Guto Harri, qui a été un assistant clé de M. Johnson lors de son dernier passage à l’hôtel de ville, a déclaré L’indépendant ce serait une « bonne idée ».

L’indépendant a approché le porte-parole de M. Johnson pour commenter les nouvelles revendications du Partygate, ainsi que Mme Patel et M. Doyle. Le n ° 10 a refusé de commenter.