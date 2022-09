Il y a quelques jours, une promo de la saison 16 de Bigg Boss est sortie, et les fans de la téléréalité et de Salman Khan sont déjà impatients d’en savoir plus. Dans la promo, une voix off dit que pendant les 15 dernières années, tout le monde a montré son jeu, et maintenant, cette année, Bigg Boss montrera le sien. À la fin, Salman dit : « Kyuke iss baar Bigg Boss khud khelenge ». Eh bien, cela a laissé tout le monde intrigué, et maintenant, une vidéo BTS de Salman en train de tourner le teaser a été partagée sur les réseaux sociaux par la chaîne.

Dans la vidéo de BTS, nous entendons la voix de Salman Khan dans laquelle il dit : « Rule yeh hai ke koi rule nahi hai ». Maintenant, cette déclaration de l’acteur a fait que tout le monde la compare avec l’émission Lock Upp de Kangana Ranaut.

Eh bien, de nombreux internautes ont commenté la vidéo, et bien que certains aient dit que cette fois, les combats physiques seraient autorisés, certains ont déclaré que les fabricants de Bigg Boss essayaient de copier le Lock Upp de Kangana. Maintenant, attendons et regardons ce que sera exactement le concept de BB16.

Pendant ce temps, il y a eu plusieurs rapports sur les candidats participant à l’émission. Apparemment, le gagnant de Lock Upp Munawar Faruqui, Fahmaan Khan d’Imlie, Shubhangi Atre de Bhabi Ji Ghar Par Hai, Faisal Shaikh de Khatron Ke Khiladi 12 alias M. Faisu, Nusrat Jahan et d’autres ont été approchés pour le spectacle. Cependant, il n’y a aucune annonce officielle à ce sujet.

En parlant de Salman Khan, à part Bigg Boss 16, l’acteur est prêt à divertir les fans avec ses films comme Kisi Ka Bhai Kisi Ki Jaan, Tiger 3 et No Entry 2. Kisi Ka Bhai Kisi Ki Jaan, qui met également en vedette Pooja Hegde , Venkatesh, Shehnaaz Gill et Jassie Gill, devrait sortir d’ici la fin de cette année. Pendant ce temps, Tiger 3 sortira le Eid l’année prochaine, et No Entry 2 n’est pas encore sorti sur les parquets.