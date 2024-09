VIDÉO : Arjun Kapoor aide Malaika Arora en deuil à rejoindre sa voiture alors qu’elle sort de la maison de sa mère après le décès de son père ; Kareena Kapoor la rejoint

Avertissement : l’article contient une mention de décès.

Le mannequin et actrice Malaika Arora et sa famille traversent une période difficile après le décès soudain de son père, Anil Mehta, hier. La tragique nouvelle a éclaté le matin du 11 septembre 2024. Malaika et sa sœur, l’actrice Amrita Arora, ont fait leurs derniers adieux à leur défunt père alors qu’elles arrivaient à la résidence de leur mère Joyce Polycarp à Bandra. Plus tard dans la soirée, Arjun Kapoor a aidé Malaika en deuil à rejoindre sa voiture alors qu’elle quittait la maison après le décès de son père. Kareena Kapoor a également été aperçue en train de partir avec eux.

Dans une vidéo publiée par un paparazzi sur Instagram, on peut voir Arjun Kapoor accompagner Malaika Arora alors qu’ils sortent du bâtiment. Inquiet, Arjun accompagne Malaika pour qu’elle s’assoie en toute sécurité dans la voiture avec son fils, Arhaan Khan. Ils sont accompagnés par la sœur de Malaika, Amrita Arora.

Kareena Kapoor, la meilleure amie d’Arjun et Malaika, se tenait à l’arrière. Kareena a quitté le bâtiment avec sa sœur, l’actrice Karisma Kapoor. Les sœurs Kapoor ont été vues montant ensemble dans leur voiture.

Regardez la vidéo ici :

Malaika Arora s’est précipitée chez ses parents à Bandra, à Mumbai, lorsqu’elle a appris la nouvelle du décès de son père. Selon certaines informations, elle se trouvait à Pune au moment des faits. Amrita Arora, qui a rencontré ses parents un jour avant son décès, est venue avec son mari, Shakeel Ladak, pour lui rendre un dernier hommage.

Arjun Kapoor, qui a déjà fréquenté Malaika, est arrivé au domicile de sa mère plus tôt mercredi. L’ancien mari de Malaika, l’acteur-producteur Arbaaz Khan, a également présenté ses condoléances à son défunt père.

Le fils de Malaika, Arhaan Khan, a été vu plus tôt en train de sortir du bâtiment avec son cousin, Nirvaan Khan et sa tante, Amrita. Arhaan était visiblement accablé de chagrin après avoir perdu son grand-père. Outre eux, Salim Khan, Helen, Seema Sajdeh, Sohail Khan et Alvira Agnihotri ont visité la résidence de la mère de Malaika après avoir appris la tragique nouvelle du décès d’Anil Mehta.

Mercredi, Malaika Arora a annoncé la mort tragique de son père, Anil Mehta, sur Instagram. Elle a publié une déclaration officielle en hommage à son défunt père. Dans sa déclaration, l’actrice l’a qualifié d’« âme douce », de « grand-père dévoué » et plus encore. La cérémonie de crémation aura lieu le 12 septembre au crématorium Santacruz Hindu à Mumbai.

Reposez en paix!

