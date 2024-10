Vidéo : Ariana Grande se moque de l’histoire de l’UFC en incarnant Céline Dion dans un brillant sketch de SNL

Ariana Grande, Céline Dion et l’UFC. Qu’est-ce qu’ils pourraient bien avoir en commun ?

Les gens drôles de Samedi soir en direct a répondu à cette question ce week-end avec un sketch hilarant dans lequel Grande a ridiculisé la récente promo de son collègue chanteur superstar pour Football du dimanche soir. Cette fois, cependant, la version de Céline Dion de Grande a utilisé sa voix légendaire pour honorer une autre institution américaine durable : l’UFC.

Regardez le croquis ci-dessous, qui a également servi de publicité sournoise pour l’UFC 308 le 26 octobre.

Faisant référence à la ballade classique de Dion Tout me revient maintenant (comme Dion l’a fait dans son hommage à la NFL), Grande a rendu hommage à des moments de l’histoire de l’UFC que tous les fans de combat conviendraient qu’ils sont inoubliables, pour le meilleur ou pour le pire.

« Il y avait des fractures et il y avait des genoux jusqu’aux couilles», a chanté Grande, avant de se moquer également de Joanna Jedrzejczyk et Mike Perry.

Même les commentateurs en cage Daniel Cormier, Joe Rogan et Jon Anik n’étaient pas en sécurité, comme l’a déclaré Grande : « Des dizaines de commentateurs. Tous chauves et vêtus des chemises les plus brillantes.

La phrase la plus mordante de toutes aurait pu être celle de Grande soulignant les dégâts subis par les combattants de MMA, en disant : « Tout cela me revient, mais peut-être pas à eux à cause des commotions cérébrales, non ?

Après cela, vous ne verrez plus jamais Keith Hackney frapper à plusieurs reprises Joe Son à l’aine de la même manière, c’est sûr.