VIDÉO : Après être entré dans l’histoire, la vedette canadienne Alphonso Davies s’ouvre à la Coupe du monde

Il semble que le but d’Alphonso Davies contre la Croatie, le premier du Canada à la Coupe du monde masculine, ait marqué plus que le livre des records de Canada Soccer.

Le chaos s’est ensuivi lors de la célébration des buts de dimanche.

“Quand je me suis dirigé vers le bas et que j’ai couru vers le drapeau de coin, j’ai regardé à ma gauche et j’ai juste vu tous mes coéquipiers courir vers moi”, a déclaré Davies mardi. “Oui, c’était une super sensation. Nous avons attendu ce moment pendant longtemps et il est finalement arrivé et nous étions heureux.

“Quand ils sont tous venus autour de moi, beaucoup de joueurs attrapaient mon maillot, me poussaient, me bousculaient”, a-t-il ajouté. “J’ai eu Liam Millar qui m’a donné un coup de tête à un moment donné, il était tellement excité. Nous nous sommes tous les deux regardés et avons commencé à rire. Le moment était vraiment incroyable avec ces gars.

Aussi de retour à la maison. Sans oublier dans les tribunes.

Davies avait ses parents qui regardaient au Khalifa International Stadium, la dernière étape d’un voyage bien documenté qui les a vus fuir la guerre civile au Libéria vers le Ghana, où Davies est né dans un camp de réfugiés, avant de trouver refuge au Canada.

“Après le premier match (contre la Belgique) ils m’ont dit à quel point ils étaient fiers de moi et quand j’ai marqué le but, ma mère a un peu pleuré en voyant son fils sortir d’un camp de réfugiés, venir au Canada et pouvoir marquer en la plus grande scène du monde », a déclaré Davies.

« Mes parents sont des gens peu loquaces, ils ne disent pas grand-chose. Mais cela se voyait vraiment sur leur visage », a-t-il ajouté.

Les Canadiens, classés au 41e rang, ont fait tourner les têtes lors d’une courte défaite 1-0 contre la Belgique, deuxième place, avant que Davies ne marque 68 secondes contre la Croatie, 12e, pour voir le deuxième du tournoi de 2018 se rallier avec quatre buts consécutifs pour un 4-1. victoire qui a éliminé les Canadiens de la course à élimination directe.

Maintenant, ils concluent le tournoi jeudi contre le numéro 22 marocain.

Mardi a marqué la première fois que Davies a parlé aux médias au centre de formation canadien depuis son arrivée à Doha le 18 novembre. Il a fait une interview avec TSN, le détenteur des droits canadiens, le lendemain, mais a par ailleurs limité sa disponibilité à une brève post- discuter avec les ayants droit dans la zone mixte d’après-match.

Davies a expliqué qu’il n’avait pas parlé après le match contre la Croatie car, bien que satisfait de son but, il ne voulait pas être devant et au centre après une défaite.

“Je voulais parler de l’équipe, du jeu d’équipe. Je suis content de pouvoir marquer mais à la fin de la journée, nous avons perdu le match. Et c’était vraiment ce que j’avais en tête.

Davies a commencé lentement mardi, choisissant ses mots avec soin. Mais il a commencé à s’ouvrir quand on lui a demandé s’il s’amusait au tournoi.

“Oui, oui, je m’amuse,” dit-il après une brève pause, sa voix s’élevant avec enthousiasme. « Vous en rêvez depuis que vous êtes jeune. Et étant sur cette scène, à chaque fois, je regarde en arrière et je me dis ‘Je suis à la Coupe du Monde.’ Il met un sourire sur mon visage.

“Et chaque fois que je joue au jeu, c’est vraiment incroyable. Chaque fois que je viens à l’entraînement, je vis le rêve et j’en suis heureux.

On a ensuite demandé au joueur de 22 ans d’Edmonton s’il ressentait de la pression en ayant 6,6 millions d’abonnés sur TikTok, 5,1 millions sur Instagram et 491 900 sur Twitter le regardant.

“Pour moi, j’essaie toujours d’être moi-même”, a-t-il déclaré. “Chaque jour, vous me voyez comme je suis, en public ou en privé. Je suis le même gars qui veut juste s’amuser, rire de mes amis, être un enfant… J’ai tendance à ne pas trop penser au nombre de personnes qui me regardent. J’essaie juste d’être moi-même.

Un enfant peut-être, mais un avec un manager et son assistant qui regardent du fond de la salle. Et un avenir méga-bucks.

Pourtant, Davies était assez avisé pour consulter certains de ses coéquipiers les plus expérimentés du Bayern Munich sur la façon de gérer l’expérience de la Coupe du monde.

“Le conseil que j’ai reçu était qu’une Coupe du monde est une bête différente”, a-t-il déclaré. « Vous jouez contre les meilleurs joueurs de chaque pays. Ce qu’on m’a dit, c’était juste de sortir et de jouer au jeu. Ne changez rien. Ne laissez pas le moment vous atteindre. Sortez et jouez comme vous savez jouer. Garde la tête baissée. Travaillez aussi dur que possible. Et pour moi, ça a vraiment marché.

“Chaque fois que je monte sur le terrain, j’essaie de tout donner pour ce pays.”

Avec un but à la Coupe du monde.

“Nous avons gagné beaucoup de nouveaux supporters à travers le monde”, a déclaré Davies. « Beaucoup de gens pensaient que le Canada n’était pas vraiment un pays de football. J’espère qu’après ce tournoi, nous avons changé beaucoup d’avis.

Alors que Davies a fait la plupart de ses discussions sur le terrain, il a été un sujet de conversation ici.

L’attaquant croate Ivan Perisic, qui a passé la saison 2019-20 avec le Bayern Munich en prêt de l’Inter Milan, a été interrogé sur Davies avant le match de dimanche contre le Canada.

“C’était vraiment un plaisir de jouer avec lui”, a-t-il déclaré par l’intermédiaire d’un interprète. “Il est un miracle. Il est rapide… le ciel est la limite. Il ne peut que s’améliorer. »

—-

Neil Davidson, La Presse canadienne

