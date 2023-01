Vidéo : Anushka Sharma et Virat Kohli assistent à un discours à l’ashram de Vrindavan

Anushka Sharma et Virat Kohli ont été vus en train d’assister à un discours dans un ashram de Vrindavan dans une vidéo largement partagée en ligne. La vidéo mettait également en vedette la petite Vamika, qui a été vue assise sur les genoux de l’acteur de Bollywood.

La vidéo montrait le couple de célébrités assis, les mains jointes, écoutant Sant Preman et Maharaj.

Ils ont marqué leur présence à l’ashram jeudi lors de leur visite de deux jours à Vrindavan. Ils ont passé près d’une demi-heure à l’ashram avant de partir pour Delhi. Ils ont également distribué des couvertures à l’ashram, selon les rapports.

Dans l’un des cadres, un saint a été vu mettant un voile autour d’Anushka Sharma, qui a été vue dans une veste noire. Quelques saints ont également été vus mettant des guirlandes sur le joueur de cricket.

Plus tôt, plusieurs photos ont fait surface en ligne dans lesquelles les deux ont été vus en train d’offrir des prières à l’ashram.

Anushka Sharma et Virat Kohli étaient à Dubaï pour le Nouvel An avant leur voyage à Vrindavan. Le joueur de cricket avait partagé deux adorables photos d’eux en train de dîner le soir du Nouvel An. Dans la légende, il a écrit : “(émoticône cœur) 2023”.

L’un des couples de célébrités les plus aimés, Anushka et Virat se sont mariés en Italie le 11 décembre 2017. Ils ont eu la chance d’avoir une petite fille en janvier 2021.

Anushka Sharma a récemment surpris ses fans avec son apparition dans “Qala”. Sa présence dans le film a été gardée secrète et il semble que ce soit devenu un énorme sujet de discussion après la sortie. Soutenu par son frère, la maison de production de Karnesh Sharma, Clean Slate Filmz, le film met en vedette Tripti Dimri, Swastika Mukherjee et Babil Khan. Dans les mois à venir, Anushka Sharma jouera le rôle de l’emblématique lanceur indien Jhulan Goswami dans le film “Chakda Xpress”.