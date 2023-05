Vidéo : Anand Mahindra impressionné par ce t-shirt gonflable unique pour les enfants

Anand Mahindra, président de Mahindra & Mahindra, garde ses abonnés Twitter engagés et ne cesse de nous étonner avec ses publications sur les réseaux sociaux. Le compte Twitter du président du groupe Mahindra regorge de tweets intéressants, inspirants et pleins d’esprit, qui suscitent souvent l’intérêt des utilisateurs des médias sociaux. Il est particulièrement fan de tout ce qui est indien et prône souvent son amour et son soutien pour les innovations desi.

Hier, il a partagé un nouveau produit présenté par une personne lors d’un événement, à savoir un t-shirt gonflable pour enfants.

La vidéo montre comment le t-shirt anti-noyade unique se transforme immédiatement en gilet de sauvetage, offrant une couche essentielle de sécurité dans l’eau.

« Cela n’obtiendra peut-être pas de prix Nobel, mais pour moi, cela se classe plus haut que ces inventions. Parce que je suis le grand-père de deux jeunes enfants, leur bien-être et leur sécurité sont mes plus hautes priorités », a écrit M. Mahindra dans le message.

Regardez la vidéo ici :

Cela n’obtiendra peut-être pas de prix Nobel, mais pour moi, cela se classe plus haut que ces inventions. Parce qu’en tant que grand-père de deux jeunes enfants, leur bien-être et leur sécurité sont ma plus grande priorité. 👏🏽👏🏽👏🏽 (crédit vidéo : @Rainmaker1973 ) pic.twitter.com/ZaSyVMqZG9 — anand mahindra (@anandmahindra) 25 mai 2023

Près d’un million de personnes ont vu la vidéo et ont laissé des commentaires réfléchis dans la section des commentaires de la vidéo sur les réseaux sociaux.

« Je crois que les plus grandes inventions ne sont pas toujours tangibles, mais plutôt les actes qui façonnent et préservent l’avenir de notre monde. Nos enfants et petits-enfants sont l’incarnation vivante de l’espoir et de la promesse, représentant la continuation de notre héritage et les porte-flambeau du progrès, » a commenté un internaute.

« Excellente innovation. J’ai un ami dont le fils de 3 ans s’est noyé dans une piscine et est sous assistance respiratoire aux États-Unis depuis plus d’un an dans un état critique. Cette piscine avait de l’eau jusqu’à la taille, et pourtant c’est arrivé « , a écrit un autre utilisateur.