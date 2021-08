VIDÉO : Akshay Kumar et l’alchimie réconfortante de Vaani Kapoor dans la chanson ‘Marjaawaan’ de Bellbottom – Regarder | Actualités musicales

New Delhi : La bande-annonce du thriller « Bellbottom » de la superstar Akshay Kumar et Vaani Kapoor a fait le bon bruit depuis son lancement il y a quelques jours. Maintenant, les créateurs ont sorti aujourd’hui sa toute première chanson ‘Marjaawaan’ du film.

Ce numéro d’amour Marjaawaan capture la romance réconfortante d’Akshay et Vaani. Tourné dans les beaux endroits d’Écosse, ‘Marjaawaan’ met vraiment en évidence l’essence de l’amour pur. Enfilant des looks rétro élégants, le duo dépeint parfaitement toute la philosophie de la romance éternelle.

La chanson est écrite et composée par Gurnazar Singh, et la musique est par Gaurav Dev et Kartik Dev. Cette belle interprétation est chantée par Ases Kaur et Gurnazar Singh. La chanson est maintenant disponible sur Saregama.

Réalisé par Ranjit M Tewari, Bellbottom met également en vedette Lara Dutta et Huma Qureshi dans des rôles clés.

Pooja Entertainment présente en association avec Emmay Entertainment ‘Bellbottom’ Produit par Vashu Bhagnani, Jackky Bhagnani, Deepshikha Deshmukh, Monisha Advani, Madhu Bhojwani et Nikkhil Advani.

« Bellbottom » devrait sortir le 19 août 2021.