VIDÉO : À la poursuite de la technologie | Examen de la technologie MIT

Plus de 20 centres technologiques mondiaux. 120 000 builds par jour, avec plus de 70 000 déploiements. 14 milliards de dollars de dépenses technologiques annuelles. Cet engagement important envers la transformation technologique n’émane pas d’un titan de la Silicon Valley, mais d’un nom familier du secteur bancaire : l’institution financière la plus grande et la plus connue au monde,

JPMorgan Chase.

JPMorgan Chase redéfinit ce que signifie être une institution financière, forgeant de nouvelles voies et références en utilisant les technologies émergentes dans tous les secteurs d’activité. De la gestion d’actifs et de patrimoine aux services bancaires aux consommateurs et communautaires, en passant par l’innovation et les partenariats, les technologues de JPMorgan Chase alimentent des transactions d’applications transparentes, permettant des demandes de prêts immobiliers sans friction et garantissant la stabilité et la sécurité des opérations commerciales mondiales.

Les enjeux sont élevés; il y a peu de place à l’erreur. Les solutions et les services sur lesquels comptent les institutions, les entreprises et les gouvernements les plus importants au monde reposent entièrement sur les talents d’une équipe inspirée et curieuse de solutionneurs de problèmes :

les 55 000 technologues de JPMorgan Chase.

Tous ces experts en technologie apportent une expérience vécue unique à la table, s’appuyant sur des connaissances issues d’un large éventail – et parfois surprenant – d’horizons pour se développer aujourd’hui et anticiper demain. Les anciens combattants, les universitaires, les bénévoles, les scientifiques, les entraîneurs, les immigrants, les mentors, les parents et les gardiens ouvrent de nouvelles façons de faire des affaires.

A cause de qui

les technologues de JPMorgan Chase sont en tant que personnes et comment ils enrichissent la vie de ceux qui les entourent (leurs familles, leurs amis, leurs équipes, leurs communautés), JPMorgan Chase se distingue comme une organisation enviable à la pointe de la technologie, résolument tournée vers l’avenir.