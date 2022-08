VIDÉO : 13 caribous nés dans un enclos de maternité relâchés dans la nature de la Colombie-Britannique

La Arrow Lakes Caribou Society a relâché 13 caribous dans la nature.

Les caribous faisaient partie du Maternity Pen Project de l’organisation, un effort pour aider à protéger et à préserver l’animal en voie de disparition. La libération du caribou le 22 juillet marque la fin de la première année du projet.

Le Central Selkirk Maternity Pen, où les animaux étaient gardés, est situé dans la région de Kuskanax Creek, près de Nakusp Hot Springs. La société décrit l’enclos comme « un environnement sûr où les caribous femelles peuvent porter et élever leurs petits loin des prédateurs ».

Depuis leur libération, la société et des chercheurs provinciaux ont suivi l’emplacement du caribou à l’aide de colliers GPS.

Après avoir quitté l’enclos et surmonté leur hésitation initiale, le caribou a voyagé jusqu’à l’alpin. Certains des caribous y sont arrivés le jour même de leur libération, tandis que les autres ont fini par remonter le 24 juillet.

Les caribous ont été capturés en mars et amenés à l’enclos par une équipe de 32 personnes comprenant des hélicoptères et des motoneiges.

Entre le 24 mai et le 11 juin, six veaux sont nés sur le site. L’aînée de la meute a donné naissance à un mort-né et est décédée 16 jours plus tard des suites d’une infection.

La société a déclaré que les animaux formaient un “groupe soudé” et que “les veaux aiment jouer et explorer ensemble”.

Le projet a été mené avec le soutien du programme de rétablissement du caribou du gouvernement provincial et du ministère de l’Intendance des terres, de l’eau et des ressources ainsi que de la nation Ktunaxa.

Dans un communiqué après la naissance des veaux, l’organisation a déclaré que l’emplacement de l’enclos s’était avéré “idéal”.

« C’est calme et offre au caribou une variété de caractéristiques paysagères et de possibilités de navigation », ont-ils déclaré.

La société va maintenant évaluer les résultats du projet de cette année et commencer à planifier pour l’année prochaine. La prochaine capture de caribous devrait avoir lieu au printemps 2023.

Comme nous sur span> Facebook et suivre nous sur Twitter

CaribouLa Faune