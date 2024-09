vidente crava classificados para semifinal e projeta virada

Les Brésiliens se disputent la demi-finale des Libertadores (Photo : Divulgação/Conmebol)

Écrit par Lance! • Publié le 25/09/2024 – 05:10 • Rio de Janeiro (RJ) • Mise à jour le 25/09/2024 – 15h21

Une quarte (25) et une quinta-feira (26) seront marquées par les parties décisives de Libertadores. L’Atlético-MG et Fluminense se retrouvent à l’Arena MRV, tandis que São Paulo et Botafogo se battent contre Morumbis. Flamengo et Peñarol se disputent la dernière étape à Montevidéu. Le vidente Luiz Filho, sur le canal « Renascer das Cartas », a donné une prévision sur les classifiés.

➡️Peñarol faz alerta de segurança aos torcedores do Flamengo para jogo da Libertadores

À 19 heures du quart, l’Atlético-MG reçoit Fluminense et revient précisément sur le résultat de 1 à 0, conquis par le Tricolor au Maracanã. Pour Luiz Filho, le parti se terminera dans l’empate ou vitória pour le temps de Mano Menezes, avec le classement de l’équipe carioca.

Aujourd’hui, à 21h30, São Paulo et Botafogo se retrouvent dans la capitale pauliste après un voyage de 0 à 0 à Rio de Janeiro. Pour cela, l’Alvinegro sera classé dans la confrontation.

➡️Botafogo: Luiz Henrique révèle le travail d’Artur Jorge pour affronter São Paulo

Déjà dans la quinta-feira, le Flamengo précise venir ou le Peñarol après le derrota pour les Uruguayens dans le Maracanã pour 1 à 0. Et pour le tarologue, le Rubro-Negro sera en mesure de revenir au désavantage et de voler pour le Rio classé pour la demi-finale des Libertadores. .

À la troisième étape (24), River Plate garanti vagabonder dans la prochaine phase de lutte contre Colo-Colo.