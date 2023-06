Viddal Riley dit qu’il veut lever tout doute sur Anees Taj en battant son adversaire pour la deuxième fois lors de leur match revanche au York Hall vendredi – exclusivement en direct sur Sky Sports Main Event et Sky Showcase.

Riley a remporté la victoire sur Taj en février par arrêt en raison d’une coupure au sourcil de ce dernier, mais aucun des deux hommes n’était satisfait de la façon dont leur combat s’est terminé.

Le combat de Frazer Clarke avec Mariusz Wach est désormais en tête du classement de BOXXER Fight Night vendredi après qu’Adam Azim ait été exclu de son combat contre Aram Fanyan en raison d’une grave infection à la main.

« À vrai dire, nous avons offert le combat à d’autres personnes. Je ne suis pas une personne qui veut rester au même endroit. Une fois que vous êtes vaincu, vous êtes vaincu, je passerai à autre chose. [There are] plusieurs raisons pour lesquelles les gens ne pouvaient pas se battre », a déclaré Riley.

« Aussi moi et Anees, les gens veulent nous regarder. C’était un bon combat. Il y a des gens qui sont de bons combattants, des combattants invaincus. Si je dis que je les combats, personne ne s’en soucie.

« Moi et Anees avons une histoire maintenant. Il y a quelque chose auquel les gens peuvent se connecter. Lorsque ce combat a été annoncé, les critiques étaient mitigées – certaines personnes disaient: » Pourquoi le combats-tu encore « ?

« Les faits demeurent, c’est que vous connaissez Anees Taj maintenant parce que nous avons eu ce premier combat. C’est de cela qu’il s’agit dans le jeu professionnel, il s’agit d’attirer l’attention et d’amener les gens à venir regarder à la télévision. Ce combat avait du sens.

Viddal Riley prolonge son record parfait après qu’Anees Taj ait subi une horrible coupure à l’œil.



« Le combat a été offert à d’autres. J’ai pensé à d’autres combattants qui sont plus proches de là où je veux aller, proches des titres. Mais moi et Anees faisons des chiffres.

« Je ne veux pas non plus qu’il continue à vivre une vie où il a un doute sur » vous savez quoi, je peux l’avoir « . Il s’agit de lui être complet. Beaucoup de gens ne sont pas assez courageux pour revoir les tests. Pour moi, s’il y avait quelqu’un d’un niveau supérieur, je le prenais. Lorsque cela s’avérait difficile, je me disais « cochons cette case correctement ».

« Moi et Anees avons du respect l’un pour l’autre. Donnons aux gens ce qu’ils veulent voir. Nous divertissons, les vues l’ont montré, la foule l’a montré. C’est pourquoi nous sommes ici. »

Image:

Viddal Riley est invaincu après huit combats professionnels





Riley définit son plan pour devenir champion britannique

Riley est invaincu dans ses huit combats professionnels jusqu’à présent, y compris un impressionnant KO contre Jone Volau, 51 secondes après le début du premier tour.

Le joueur de 25 ans dit qu’il a la qualité pour devenir champion du monde à l’avenir, mais veut d’abord remporter le titre britannique des poids lourds.

« Je n’ai pas tracé la feuille de route pour devenir champion du monde, je dois devenir champion britannique. Moi et Anees y allons vendredi. Je dépasse ça, puis il y aura une personne de plus, puis je veux le titre anglais, peut-être défendre le titre anglais une fois, alors je veux le titre britannique », a déclaré Riley.

« Dès le titre britannique, j’aurai une vision claire de l’endroit où nous nous dirigeons. Mon esprit en ce moment est de devenir champion d’Angleterre puis de Grande-Bretagne. Je crois et je sais que je deviendrai champion du monde.

« Je peux voir la qualité qui est au niveau mondial et je peux dire » vous ne pouvez pas dire que je ne peux pas le mélanger avec ces gars-là « . Je ne sais pas quand. »

Taj a ajouté: « J’ai été sur le ring avec des champions du monde et il y a un niveau différent. Peut-il être là dans un an? Tout dépend de la façon dont il s’améliore. Puis-je être là dans un an ou deux? Tout dépend comment je peux m’améliorer.

« Ce n’est pas parce que j’ai perdu trois fois que j’essaie d’aller là où j’essaie d’arriver. C’est la même chose avec Viddal. Quand il perd le 16 [June], il reviendra et deviendra-t-il champion du monde ? Je ne sais pas. Je ne suis pas une diseuse de bonne aventure. Est-il bon? Il est décent ? Est-il le meilleur avec qui j’ai été sur un ring, combat ou sparring ? Non. »

