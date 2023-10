Viddal Riley, le champion anglais des cruiserweight, a appelé à tenter sa chance contre le titlist britannique et du Commonwealth Isaac Chamberlain.

“Je veux ensuite le titre britannique”, a déclaré Riley Sports aériens. “Je sais que la boxe est un business. Je comprends comment ça marche.

“Isaac Chamberlain, il veut faire un pas vers le haut, à juste titre, je veux avoir la même opportunité de faire un pas vers le haut.

“Quand vous en avez l’occasion, le combat Chamberlain contre Riley est un grand combat. En fin de compte, ce sont les gros combats qui rapportent beaucoup d’argent. J’aimerais avoir ce combat ensuite et c’est un défi.

Viddal Riley était aux anges après sa victoire dominante sur Nathan Quarless pour devenir le nouveau champion anglais des cruiserweight.



“Faisons en sorte que cela arrive.”

Riley aimerait avoir ce combat sur le projet de loi Joshua Buatsi contre Dan Azeez après le report de ce concours des poids légers.

“Moi contre Chamberlain, c’est facile à faire. Je pense que ce serait génial, je ne sais pas quand Buatsi et Azeez doivent se battre à nouveau, mais si cela finit par avoir lieu au début de la nouvelle année, imaginez cela dans la même émission”, a-t-il déclaré. dit.

“C’est un grand show de boxe britannique à Londres et c’est ce que je pense que nous pouvons créer, mais voyons voir.”

Viddal Riley domine Nathan Quarless pour devenir le nouveau champion anglais cruiserweight au York Hall.



C’est une avancée que Riley apprécierait. “Il ne va pas abandonner. Il vous combattra. Si vous voulez battre Isaac Chamberlain, vous devez le mériter. Il l’a prouvé. Mais c’est ce qui m’excite”, a déclaré Riley.

“Je veux gagner contre quelqu’un qui a cette mentalité parce que ces victoires signifient plus.

“C’est un défi, les gens vont douter de moi et diront que je suis inexpérimenté. Certaines personnes me soutiendront. Mais en fin de compte, cela crée une conversation.”

Un autre cruiserweight en hausse, l’olympien de Tokyo Cheavon Clarke cherchera également à affronter Chamberlain pour le championnat britannique des cruiserweight.

“Je serais prêt à combattre Chev si c’était un éliminateur final pour les Britanniques. Je pense que ce serait aussi un grand combat”, a noté Riley. “Ce serait un bon combat.

Viddal Riley dit que Tommy Fury doit juste admettre qu’il ne veut pas le combattre en réponse aux commentaires selon lesquels il n’est pas au même niveau que lui en boxe.



“Comme n’importe quel autre jeu, si vous jouez à un jeu vidéo et que vous pensez que vous pouvez gagner, vous demandez si je peux essayer ensuite. Ce n’est pas différent.

“Les gens seront intéressés par ce combat [between him and Chamberlain]. Et je veux être champion britannique.”

Riley est déterminé à poursuivre ces titres crédibles dans le sport professionnel et, malgré le fait qu’il soit suivi par de nombreux médias sociaux, il n’est pas tenté de gagner de l’argent facile dans le monde de la boxe d’influence.

Viddal Riley a puni Anees Taj avec des coups au corps avant de le piéger sur les cordes avec une combinaison malveillante.



“Je ne suis tout simplement pas un tyran”, a-t-il déclaré. “En bref, je ne suis pas un tyran et parce que je ne le suis pas, je ne peux pas me battre dans le monde croisé de la boxe.

“J’appelle Isaac Chamberlain samedi – je n’appartiens pas à la boxe crossover. J’appelle le champion britannique et du Commonwealth. Vous pouvez donc voir clairement mes intentions.

“Mon ambition est d’être le meilleur. Mon ambition est d’être mis au défi.”