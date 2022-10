Viddal Riley rejoint Natasha Jonas, Ricky Hatton, Frazer Clarke, Dalton Smith et Brad Rea le 12 novembre en direct sur Sky Sports | Nouvelles de boxe

L’espoir Cruiserweight Viddal Riley boxera sur le projet de loi du 12 novembre à l’AO Arena de Manchester, en direct sur Sky Sports.

Riley est une étoile montante dans l’une des catégories de poids passionnantes de Grande-Bretagne. Après avoir marqué un KO spectaculaire au premier tour contre Jone Volau lors de son dernier combat, il a l’intention de poursuivre sur cette lancée.

“C’est ce que nous pratiquons, c’est ce que nous essayons de perfectionner”, a déclaré Riley Sports du ciel. “J’ai eu une bonne victoire la dernière fois. Je crois que je ne pouvais pas faire mieux que je ne l’ai fait.

Image:

Viddal Riley’s rejoint le spectacle bondé du 12 novembre (Photo : Lawrence Lustig/BOXXER)





“Maintenant, il ne reste plus qu’à poursuivre le processus, continuer à apprendre, continuer à grandir.”

Riley rejoint une carte empilée le 12 novembre qui présente l’unification du titre mondial de Natasha Jonas avec Maire-Eve Dicaire, le combat pour le titre britannique Dalton Smith contre Kaisee Benjamin, Brad Rea contre Tyler Denny et Frazer Clarke contre Kamil Sokolowski.

La Sports du ciel Le programme diffusera également l’exposition de Ricky Hatton avec Marco Antonio Barrera, qui se déroulera à la Manchester Arena plus tard dans la nuit dans le cadre d’une promotion distincte.

“Je ne pensais pas que je partagerais une émission avec Ricky”, a déclaré Riley. “Vous savez que la ville va sortir pour lui. Ils se montreront pour lui, donc l’atmosphère sera bourdonnante. Même la semaine de combat sera bourdonnante. Je suis excité.

“J’adore Manchester et je vais refaire un spectacle.”

A ce stade de la carrière de Riley, l’activité est cruciale. Ce ne sera que son troisième combat en 2022 mais il veut boxer à nouveau avant la fin de l’année. Riley s’est construit une solide audience sur Youtube, mais souhaite rappeler qu’il est un opérateur sérieux entre les cordes.

“Je veux m’assurer d’avoir celui-ci et d’en avoir un autre avant la fin de l’année”, a-t-il déclaré.

Image:

Riley veut continuer sur sa lancée dans sa carrière





“Je veux montrer que peu importe ce que je fais pendant mon temps libre, peu importe ce que vous me voyez faire la plupart du temps. Sachez simplement que la boxe est ce que je fais et ce que j’ai toujours fait.

“Mes références parlent d’elles-mêmes en tant qu’amateur, elles vont parler d’elles-mêmes en tant que professionnel et je suis heureux et fier de l’expérience que les gens aiment me donner avec ce truc de Youtuber parce que j’y travaille dur, je ‘m succès à elle.

“Je sais juste que je suis un pionnier et que je vais continuer à prospérer et à faire les choses au bon moment. Alors le 12 novembre on se bat et comme je l’ai dit encore un avant la fin de l’année.”