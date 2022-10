Viddal Riley qualifié d’adversaire «de bas niveau» par son rival des poids lourds Luke Watkins | Nouvelles de boxe

Viddal Riley a été surnommé une «perte de temps» par Luke «The Duke» Watkins en ce qui concerne un combat potentiel entre les rivaux britanniques des poids lourds.

Watkins détenait auparavant le titre des poids lourds du Commonwealth d’octobre 2017 à juin 2018 lorsqu’il a cédé la ceinture à Lawrence Okolie.

Le joueur de 32 ans est sur une séquence de trois victoires consécutives après avoir été surclassé par Isaac Chamberlain en octobre 2018, arrêtant plus récemment Iain Martell en juillet.

Riley, qui suit un impressionnant réseau social grâce à son succès sur YouTube, a fait des progrès dans sa carrière professionnelle au cours de la dernière année et se prépare actuellement pour son quatrième combat de 2022 sur le projet de loi du 12 novembre à l’AO Arena de Manchester.

“Ces gens sont une perte de temps”, a déclaré Watkins. “Je suis intéressé par le vainqueur des Britanniques ou au-delà.

“Je ne suis pas ici pour divertir les combattants de bas niveau qui ont besoin de mon nom pour avoir de l’influence.”

Riley a régulièrement souligné son désir de rester cohérent dans le ring après deux ans d’inactivité frustrante, et espère se battre plus de quatre fois l’année prochaine au milieu de sa poursuite de la prétention au titre.

Le joueur de 25 ans vient de remporter une victoire par élimination directe au premier tour contre Jone Volau et vise le sommet de la division des poids lourds.

“C’est une division très excitante, la division cruiserweight est la meilleure division en Grande-Bretagne”, a déclaré Riley au podcast Toe2Toe. “Pour en faire partie, c’est pourquoi je suis dans ce voyage, je suis né pour faire ça, pour faire partie de ça.

“Le fait que cette division soit si chaude en ce moment me donne l’opportunité de montrer mes compétences contre des personnes respectées et l’obtention de ces victoires permet à l’ensemble du bagage YouTube de devenir un peu plus léger.

“Avec ce niveau de compétition, vous ne pouvez pas douter de moi une fois que je gagne ces combats. Ils viendront au bon moment, mais bien sûr, je crois que je peux gagner ces combats, je suis heureux d’en faire partie. “

Viddal Riley terrasse Jone Volau avec un énorme coup de poing de la main gauche lors du premier tour de leur concours de poids lourds.



Riley, qui a une fiche de 6-0 et actuellement classé 15e parmi les poids lourds britanniques, a déclaré qu’il visait à décrocher une ceinture “d’une sorte” d’ici la fin de 2023.

Il pense qu’il est sur la bonne voie pour prouver qu’il vaut bien plus que ses exploits sur les réseaux sociaux.

“Oui, j’ai peut-être une grande présence sociale, mais j’ai des choses que je dois accomplir et des choses que je me propose de faire et qui impliquent d’être sur le ring, de décrocher certaines ceintures et de faire partie de ce mélange”, a-t-il expliqué.

“Je sais déjà que je suis plus vendable que tout le monde, c’est cool, c’est une case cochée. Mais ce qui va me satisfaire, ce sont les résultats du ring.

“Je n’avais pas l’intention d’être un YouTuber, je n’avais pas l’intention de vivre des réseaux sociaux, j’avais l’intention de boxer. Tout le monde à l’extérieur sera comme” ah tu as un million d’abonnés “, ma vie c’est que je veux ces ceintures, je veux gagner ces combats, je veux être respecté en tant qu’individu en tant que boxeur et j’embrasse la chose sociale en prime.”