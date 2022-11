Viddal Riley: les poids lourds invaincus envisagent une voie traditionnelle vers le sommet avant l’épreuve de force de Ross McGuigan | Nouvelles de boxe

Viddal Riley a pour objectif de devenir champion du monde à l’âge de 28 ans, mais le cruiserweight est heureux de suivre le chemin traditionnel et bien tracé vers le sommet.

Après avoir passé près de deux ans sans monter sur le ring, Riley se prépare pour sa quatrième sortie de cette année lorsqu’il affrontera Ross McGuigan sur la sous-carte du choc du titre d’unification de Natasha Jonas avec Marie Eve Dicare à Manchester le 12 novembre, en direct sur Sports du ciel.

Maintenant 6-0 (3) suite à son arrêt dévastateur de Jone Volau au premier tour en juin, Riley pense qu’il est sur la bonne voie pour atteindre cet objectif. Cependant, il sait qu’il n’y a pas de voie rapide vers le sommet.

“Je me suis toujours dit que je voulais être champion du monde à 28 ans”, a déclaré Riley Sports du ciel. “J’espère que c’est comme ça que ça se passe, mais c’est quelque chose que j’ai dit depuis que j’étais adolescent.

“J’ai l’impression que je suis en route pour le faire et que je peux toujours le faire, mais nous savons comment est le jeu et nous le prenons comme il vient.

“Vous ne pouvez pas tricher à ce jeu – je le sais. Il y a certaines étapes que vous devez remplir ; l’équipe le sait et je le sais.

“Alors, nous avançons de cette façon et faisons chaque pas vers la destination finale qui est d’être enfin champion du monde.”

Viddal Riley a terrassé Jone Volau avec un énorme coup de poing de la main gauche lors du premier tour de leur concours de poids lourds.



En supposant qu’il passe par le six rounds de ce mois-ci avec McGuigan avec un autre dans la colonne des victoires, Riley envisage un autre concours sur une distance similaire avant d’augmenter le nombre de rounds dans le but de se battre pour un titre d’une certaine description l’année prochaine. .

Riley a attiré l’attention de la star de YouTube devenue boxeur Jake Paul, qui a identifié le Londonien avec ses propres médias sociaux importants comme un futur adversaire potentiel lorsqu’il s’est adressé à Sports du ciel avant sa victoire sur l’icône du MMA Anderson Silva.

Riley, qui a été entraîneur de boxe pour un autre YouTuber, KSI, est déterminé à ne pas être distrait par tout ce qui détourne l’attention de la réalisation de ses objectifs de titre mondial de longue date.

“C’est un privilège d’être suffisamment pertinent pour être mentionné”, a déclaré Riley. “Beaucoup de gens crient et meurent d’envie d’être mentionnés et font même des trucs stupides pour être mentionnés.

Jake Paul dit qu’il serait très désireux d’en obtenir un sur KSI en affrontant son ancien entraîneur Viddal Riley, prouvant qu’il pouvait les battre tous les deux.



“Le fait que je vis, que je respire et que je fasse ce que je fais, et que les gens veulent parler de moi, je suis béni, n’est-ce pas ?

“Il y a certaines choses dans le jeu que je dois accomplir parce qu’on m’a dit que je pouvais les accomplir depuis le début.

“Pour moi, c’est plus que de l’argent; on ne peut pas dire que ce n’est pas une question d’argent parce que personne ne se fait frapper au visage gratuitement, mais il y a quelque chose de plus grand que ça.”

Le défi immédiat est de vaincre un autre combattant invaincu à McGuigan une semaine samedi.

Viddal Riley rayonne de confiance après avoir battu Jon Volau en seulement 51 secondes et dit qu’il avait promis de faire un spectacle.



Et bien qu’il ne s’attende pas à un autre arrêt rapide comme ce fut le cas contre Volau, Riley a juré de saisir toute chance pour une conclusion rapide qui vient.

“Vous ne pouvez pas toujours faire 51 secondes, mais si l’opportunité se présente comme elle l’a fait en juin, alors je la saisirai”, a déclaré Riley.

“Si ce n’est pas le cas, vous gagnez de toute façon, quel que soit le nombre de manches… et nous avons l’air bien de le faire, c’est la chose la plus importante.”