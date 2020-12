Une bataille juridique de plusieurs années entre les propriétaires d’étang d’un village français et leurs voisins, harcelés par des grenouilles bruyantes, a pris fin après qu’un tribunal a ordonné le drainage du bassin. Le sort des grenouilles, cependant, reste encore incertain.

Le tristement célèbre étang de la discorde, qui a fait la une des journaux au fil des ans, est situé dans le village de Grignols dans le sud-ouest du département français de la Dordogne.

Les propriétaires de l’étang, Michel et Annie Pecheras, sont mêlés à une bataille juridique avec leurs voisins depuis 2012, lorsqu’ils sont allés pour la première fois devant les tribunaux pour essayer de faire remplir le bassin. Les voisins ont affirmé que les grenouilles vivant dans l’étang étaient extrêmement bruyantes et croassaient si fort pendant la saison des amours que cela endommageait leur qualité de vie et perturbait leur sommeil.

L’affaire a fait des allers-retours entre les tribunaux pendant des années avant que le couple ne reçoive un avis final d’un juge début décembre. L’étang de 300 mètres carrés doit désormais être drainé dans les 90 jours. Le non-respect de ces règles entraînera de lourdes amendes et, potentiellement, une peine de prison pour les propriétaires.

Les Pecheras doivent également payer environ 13 000 € à leurs voisins de pénalités et de frais de justice. Les écologistes seront appelés à essayer de récupérer les animaux de l’étang, qui abrite des amphibiens, des poissons et des canards, a déclaré le couple aux médias locaux.

Alors que les Pecheras ont déjà déployé des équipements pour drainer leur étang, le sort du plan d’eau – et de ses habitants – reste incertain. La semaine dernière, un recours en tierce partie a été déposé par la Société pour l’étude, la protection et la mise en valeur de la nature dans le Sud-Ouest (SEPANSO) devant la Cour de cassation, la plus haute autorité judiciaire de France. Les écologistes insistent sur le fait que l’étang abrite au moins cinq espèces protégées et que la destruction de leur habitat serait un crime en soi.

Les Pecheras ont déclaré que la motion SEPANSO restait leur seul espoir de sauver l’étang, exprimant toutefois des craintes que la Cour de cassation ne puisse pas se prononcer à temps.

«Que devons-nous faire, attendre? Remplissez l’étang? Et si la Cassation nous dit que nous avons gagné, le [neighbors] devra nous rendre l’argent que nous allons leur donner » Annie Pecheras a déclaré à Franceinfo.

Outre la nouvelle action en justice, une nouvelle pétition pour sauver les amphibiens tapageurs a été lancée ce week-end, rassemblant près de 100 000 signatures en moins de deux jours.

