Victrola Stream Carbon est la platine vinyle conçue pour les fans de Sonos

Victrola a dévoilé jeudi le Stream Carbon, le premier plaque tournante qui se connecte nativement au Plateforme de streaming Sonos.

Contrairement aux platines précédentes “conçues” pour Sonos, le Stream Carbon n’a pas besoin d’être physiquement connecté à un autre composant Sonos, et se connecte à la place via Wi-Fi. Il peut ensuite jouer sur n’importe quel ou tous les haut-parleurs Sonos de votre maison. En plus de l’Ethernet et du sans fil, la platine comprend également une sortie RCA stéréo utilisant le préampli intégré. Le préampli est cependant invincible, ce qui signifie que vous ne pouvez pas utiliser votre propre préampli phono si vous le souhaitez.

La platine vinyle manuelle comprend un bras de lecture en fibre de carbone et une tête de lecture amovible montée avec une cellule Ortofon Red 2M. Le Victrola est construit à partir d’un épais bloc de MDF et est incrusté de longs pieds en caoutchouc, ce qui lui donne un aspect bas. À l’avant de l’appareil se trouve un contrôle de volume universel qui peut être utilisé pour modifier le niveau de l’ensemble du système Sonos. La configuration de la platine se fait via une application Victrola, mais la société indique qu’une fois installée, vous pouvez simplement utiliser l’application Sonos.

En ce qui concerne la concurrence, il n’y a que quelques autres platines qui se connectent via Wi-Fi, y compris la Yamaha MusicCast Vinyl 500 à 699 $. Le Victrola a un léger avantage car Sonos a une plus grande base d’installation, bien que comme le Yamaha, il puisse également être utilisé avec n’importe quel système stéréo via les sorties RCA.

Le Stream Carbon à 799 $ est le fleuron d’une nouvelle gamme de platines, dont le reste sera annoncé au CES. Le Stream Carbon est disponible en précommande aujourd’hui via et sera “largement disponible” en octobre.

Lire la suite: Meilleur tourne-disque pour 2022