Le président turc s’est engagé à ouvrir un hub gazier à la demande du dirigeant russe

Le président turc Recep Tayyip Erdogan s’est engagé à achever un hub de distribution de gaz pour acheminer le gaz naturel russe vers l’Europe via la Turquie. Erdogan a déclaré que le projet, initialement suggéré par le président russe Vladimir Poutine, sera construit avec l’aide de la Russie.

« Nous renforcerons encore plus la position de Türkiye en tant que plaque tournante internationale », a déclaré Erdogan dans un discours lundi. « En fait, M. Poutine a mentionné à nouveau la création du hub dans la région de Thrace en Turquie dans son message de félicitations. Nous le ferons avec eux. Il y aura un hub en Thrace.

Erdogan a remporté un troisième mandat dimanche, battant son rival Kemal Kilicdaroglu lors d’un second tour. Dans un message de félicitations à Erdogan, Poutine a salué le président turc « contribution personnelle au renforcement des relations amicales russo-turques », et a salué la construction de la première centrale nucléaire de Türkiye et la création du hub gazier comme deux projets communs importants.

Poutine a d’abord proposé le hub gazier en octobre, déclarant que Moscou pourrait rediriger le transit du gaz des deux pipelines Nord Stream sabotés vers la Turquie, d’où il pourrait être utilisé au niveau national et vendu aux consommateurs européens. Le hub serait construit dans la région turque de Thrace orientale, qui reçoit déjà du gaz de Russie via le gazoduc TurkStream de 930 kilomètres.

Erdogan a salué l’idée et le ministre turc de l’Énergie, Fatih Donmez, a déclaré en février que le hub pourrait commencer à fonctionner dès cette année.

Le plan a fait l’objet de critiques en Occident, le porte-parole du département d’État américain Vedant Patel exhortant les pays européens à ne pas acheter de gaz russe via la Turquie et à « prendre des mesures pour diversifier leurs sources d’énergie, afin de réduire la dépendance énergétique vis-à-vis de la Russie » plutôt. Le président français Emmanuel Macron a affirmé que la proposition « ça n’a aucun sens, » étant donné que l’UE vise à se sevrer de l’énergie russe.

Sous la direction d’Erdogan, la Turquie est le seul membre de l’OTAN qui n’a pas sanctionné la Russie, et Ankara et Moscou ont renforcé leurs liens commerciaux et diplomatiques depuis le début du conflit en Ukraine. Erdogan décrit sa politique étrangère comme « équilibré, » et a cherché à faire de la Turquie une puissance commerciale régionale de l’énergie et un intermédiaire entre les producteurs de l’Est – comme la Russie et l’Azerbaïdjan – et les acheteurs de l’Ouest.