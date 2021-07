Victoria’s Secret testera le «magasin du futur» hors centre commercial plus tard cet automne

Victoria’s Secret est en train de se refaire une beauté.

Et une partie de la stratégie du fabricant de lingerie – alors qu’il se prépare à sortir de L Brands en une entité publique distincte cet automne – est de s’éloigner des centres commerciaux traditionnels.

Lors d’une présentation virtuelle aux investisseurs lundi, le PDG de Victoria’s Secret & Co., Martin Waters, a expliqué que le détaillant prévoyait de tester trois emplacements qu’il qualifie de « magasin du futur » plus tard cet automne. L’un de ces nouveaux magasins sera situé dans un centre commercial hors centre commercial, a déclaré Waters. Cela sera suivi de 10 autres sites de test en 2022, dont la majorité seront hors centre commercial.

« Nous pouvons tirer parti du trafic qui se trouve dans ces lieux de dégagement et hors centre commercial », a déclaré Waters lors de la présentation. « Il s’agit d’un environnement flexible où nous pouvons déplacer les marchandises, en fonction de ce qui se vend le mieux et en vendant moins. »

Les futures boutiques Victoria’s Secret offriront un service client amélioré, auront une atmosphère « moderne et féminine », ainsi qu’un modèle de personnel raffiné, a déclaré la société. L’objectif de ces emplacements est de réduire considérablement les coûts, a-t-il ajouté.

Victoria’s Secret est également en train de rafraîchir les emplacements existants, pour les rendre plus légers et, espérons-le, plus attrayants pour les clients potentiels. Les luminaires noirs sont supprimés et remplacés par des tons blancs et bois clair. Alors qu’il cherche à abandonner son image sexiste et humiliante, le détaillant a fait appel à des mannequins de tailles étendues pour mettre en valeur ses soutiens-gorge et ses sous-vêtements.

Depuis des années, Victoria’s Secret réduit son portefeuille de magasins, notamment en Amérique du Nord, pour concentrer ses investissements sur les magasins les plus rentables. L’initiative s’est avérée nécessaire car de plus en plus de consommateurs réorientent leurs dépenses en ligne. L’entreprise comptait 1 143 sites dans la région en 2018. Aujourd’hui, elle en compte 867.

Alors qu’il cherche à développer ses emplacements hors centre commercial, Victoria’s Secret gardera probablement ses magasins ouverts dans les centres les plus performants. Aujourd’hui, environ 26 % des emplacements de Victoria’s Secret en Amérique du Nord se trouvent dans des centres commerciaux classés A, qui génèrent le plus de ventes par pied carré. Trente-sept pour cent se trouvent dans des centres commerciaux B, 13% dans des centres commerciaux classés C et 24% dans d’autres types de propriétés, a indiqué la société.

Cette histoire se développe. Veuillez vérifier les mises à jour.