Victoria’s Secret Parent L Brands (LB) Résultats T1 2021

La société mère de Victoria’s Secret, L Brands, a annoncé mercredi des résultats et des ventes du premier trimestre qui ont dépassé les estimations des analystes, grâce à la dynamique de son activité et à un plus grand nombre de personnes payant le prix fort pour ses produits.

Son action a récemment baissé de plus de 1% en négociation prolongée.

Voici comment la société a fait pour le trimestre clos le 1er mai, par rapport à ce que les analystes prévoyaient, sur la base d’une enquête Refinitiv:

Bénéfice par action: 1,25 USD ajusté contre 1,21 USD attendu

Chiffre d’affaires: 3,02 milliards de dollars contre 3,01 milliards de dollars attendus

Le bénéfice net s’est élevé à 276,6 millions de dollars, ou 97 cents par action, comparativement à une perte de 296,9 millions de dollars, ou 1,07 $ par action, un an plus tôt. Hors frais uniques, L Brands a gagné 1,25 USD par action, dépassant les 1,21 USD prévus par les analystes.

Les ventes totales ont bondi de plus de 80% à 3,02 milliards de dollars, contre 1,65 milliard de dollars un an plus tôt. Cela a dépassé les estimations de 3,01 milliards de dollars.

Les ventes totales des magasins comparables ont augmenté de 21% d’une année à l’autre, comparativement à une augmentation de 4% il y a un an.

Les ventes des magasins comparables de Victoria’s Secret ont augmenté de 25%, comparativement à une baisse de 15% un an plus tôt. Alors que les ventes des magasins comparables de Bath & Body Works ont grimpé de 16%, contre 41% un an plus tôt, alors que de nombreux consommateurs s’approvisionnaient en désinfectants pour les mains pour rester propres au début de la pandémie de Covid.

D’ici cet automne, L Brands transférera ses activités de Victoria’s Secret dans sa propre entité cotée en bourse et a déclaré qu’il ne fournirait pas de prévisions pour le reste de l’année.

Pour le deuxième trimestre, il réclame un bénéfice par action ajusté dans une fourchette de 80 cents à 1 $. Les analystes recherchaient 76 cents par action, selon Refinitiv. L Brands n’a pas fourni de perspectives de vente pour la période.

L Brands a déclaré que la scission permettrait à ses deux marques de mieux se concentrer sur la croissance et d’avoir une plus grande flexibilité financière pour s’adapter à un paysage de vente en constante évolution. Il avait envisagé une scission ou une vente, mais a déclaré que la scission était la meilleure option pour l’entreprise pour obtenir la valeur la plus élevée.

À la clôture du marché mercredi, les actions de L Brands ont augmenté d’environ 82% depuis le début de l’année. La société a une capitalisation boursière de 18,8 milliards de dollars.

Retrouvez le communiqué de presse complet de L Brands ici.

Cette histoire se développe. Veuillez revenir pour les mises à jour.