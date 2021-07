Victoria’s Secret détaille son plan de retour après la séparation de L Brands

Bien que Victoria’s Secret soit toujours un acteur dominant dans la catégorie de la lingerie, elle a perdu le contact ces dernières années avec de nombreuses clientes qui préfèrent acheter des lignes de soutien-gorge telles que American Eagle’s Aerie, Cuup et ThirdLove.

L Brands a acquis Victoria’s Secret en 1982 pour 1 million de dollars, en l’ajoutant au trésor de guerre des marques de centres commerciaux de Les Wexner qui comprenait déjà Express, Lane Bryant et The Limited. À l’époque, Victoria’s Secret n’exploitait que six magasins en plus de son activité de catalogue.

Avec son spin out de L Brands, Victoria’s Secret est à la recherche d’un nouveau départ. L’entreprise sait qu’elle est allée trop loin – avec ses « Anges » se pavanant sur les podiums et avec son marketing souvent exagéré et axé sur le sexe auprès des consommateurs.

Waters a décrit certaines des mesures prises par l’entreprise pour tenter de reconquérir les acheteurs : « Notre vision est assez ambitieuse. C’est d’être le principal défenseur des femmes au monde », a déclaré le PDG.

La société prévoit de rendre les présentoirs de ses magasins plus inclusifs en ajoutant des mannequins de grande taille. Il prévoit également de donner à des centaines de magasins d’apparence démodée un aspect plus léger. Victoria’s Secret testera également un certain nombre d’emplacements hors centre commercial, à partir de cet automne.

Victoria’s Secret a annoncé son intention d’entrer dans des catégories de produits telles que la maternité, les vêtements de forme et les styles de mariée, tout en se développant davantage dans la natation. Sa ramification PINK est toujours axée sur la restauration d’une jeune génération d’acheteurs, mais restera à l’écart du marketing auprès de la foule des collèges « beer pong », a noté la direction.

La société a également laissé entendre qu’elle prévoyait de ramener un jour son emblématique défilé de mode Victoria’s Secret, qui a été mis en conserve en 2018 après que l’événement ait subi sa pire audience télévisée. Waters a déclaré que le nouveau spectacle, lorsqu’il aura lieu, sera présenté d’une manière beaucoup plus « culturellement pertinente ».