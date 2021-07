Victoria’s Secret annonce qu’il ramènera un jour un défilé de mode emblématique

Victoria’s Secret veut revenir sur les podiums.

La marque de lingerie a déclaré lundi aux analystes qu’elle prévoyait de ramener un jour son défilé de mode emblématique, mais d’une manière « culturellement pertinente ».

Après près de 20 années consécutives, le défilé de mode annuel où les anges de Victoria’s Secret affichaient des soutiens-gorge éblouissants et des sous-vêtements en dentelle a été mis en conserve. La toute dernière émission, télévisée en décembre 2018, a subi les pires cotes d’écoute de son histoire de diffusion.

Mais maintenant, alors que Victoria’s Secret se prépare à se séparer de sa société mère L Brands en une entité publique distincte le mois prochain, il réécrit son livre de jeu. Ses anges sont remplacés par des ambassadeurs de la marque qui représentent tous les types de corps et tous les âges. Ses magasins se rafraîchissent avec des mannequins de grande taille et des luminaires de couleur plus claire. La société prévoit également de tester une poignée d’emplacements hors centre commercial.

« Nous avons historiquement eu une quantité très importante de nos dépenses marketing autour du défilé de mode, et nous avons économisé cet argent au cours des deux dernières années », a déclaré Martin Waters, PDG de Victoria’s Secret, lors d’une présentation virtuelle. « Notre intention est de revenir dans le monde des défilés de mode. »

Il a toutefois averti que « nous ne sommes pas pressés d’annoncer quand ce sera ou comment ce sera … mais nous le redéfinirons d’une manière culturellement pertinente dans les années à venir ».

Par ailleurs, Waters a laissé entendre lundi que la société investirait dans la création d’une plate-forme de divertissement numérique permettant aux femmes de célébrer leur corps.

« Tout est une question de numérique et de social », a-t-il déclaré.

Les actions de L Brands ont chuté d’environ 4% lundi, dans un contexte de vente massive. Le stock du détaillant est en hausse d’environ 87 % depuis le début de l’année.