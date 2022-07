Victoria Vesce, modèle SI Swim et survivante d’une tumeur au cerveau, reçoit un honneur lors de la Miami Swim Week: “Cela me nourrit”

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Victoria Vesce, finaliste du SI Swim Search de cette année, a de nombreuses raisons d’être reconnaissante.

La mannequin, avocate à temps plein et survivante d’une tumeur au cerveau a été honorée lors de la 5e édition de la Wonder Woman Initiative lors de la Miami Swim Week à Miami Beach, en Floride.

L’initiative organise des événements spéciaux qui célèbrent les survivants de la violence domestique et des traumatismes et honore les femmes qui ont surmonté les obstacles au sein de leurs communautés.

Fondée par Tayo Ishola, une créatrice de mode basée à Miami pour la marque Eido Swimwear, elle vise à autonomiser les femmes et à encourager les autres à partager leurs histoires.

En 2017, Vesce a reçu un diagnostic de paragangliome multiple, d’une tumeur du cerveau et du crâne et d’une tumeur du corps carotidien nécessitant une intervention chirurgicale et une radiothérapie ponctuelle. Pendant son séjour à l’hôpital universitaire de Duke, elle a volontairement participé à une étude pour aider davantage de patients à surmonter des tumeurs rares.

Aujourd’hui, l’ancienne danseuse NBA des Charlotte Hornets défend la National Brain Tumor Society, une organisation qui l’a aidée lors de ses traitements de radiothérapie au Duke Cancer Institute.

“Faire partie d’une si grande initiative qui autonomise les femmes et être choisi pour mon leadership et ma vulnérabilité est incroyable”, a déclaré Vesce à Fox News Digital. “Pour moi, Wonder Woman est une telle icône, et recevoir le prix signifie beaucoup pour moi, affirmant que je suis sur la bonne voie et que je fais la bonne chose.

“Parfois, lorsque vous êtes vulnérable, vous ne savez pas vraiment qui vous avez un impact, si vous avez un impact sur quelqu’un. Pour moi, cela me motive à continuer à le garder réel et honnête sur mes réseaux sociaux et à continuer à aider d’autres tout au long de mon parcours de vie.”

Vesce espère qu’en faisant la chronique de son parcours de santé, d’autres seront encouragés à s’exprimer s’ils éprouvent des symptômes similaires.

“Pendant la Miami Swim Week, je n’étais pas au sommet de mes performances physiques et je ne me sentais pas nécessairement au meilleur de moi-même pour être devant toutes les caméras”, a admis Vesce. “Si je vais prêcher sur l’autonomisation des femmes et des autres, je dois m’aimer à travers n’importe quelle phase ou circonstance.

“Mon corps n’était peut-être pas à son apogée, mais j’ai dit que je n’étais pas à mon meilleur physique tout en étant toujours confiant … pour le moment. On ne nous promet pas demain ni même le prochain souffle. C’est agréable de pouvoir regarder vers l’avant à quoi tu ressembleras dans le futur ou à quoi tu ressembleras dans quelques mois, mais en ce moment et qui tu es en ce moment est le plus important.”

Malgré les éloges et les encouragements de ses abonnés sur les réseaux sociaux, Vesce a déclaré qu’il n’était pas facile de traiter avec des trolls qui étaient tout aussi rapides à critiquer en ligne.

“Embrasser mes défauts tout au long ces dernières semaines sur les réseaux sociaux a reçu beaucoup de commentaires », a-t-elle déclaré.« J’ai été traitée de «laide» et de «grosse» tout au long de la Miami Swim Week, mais c’est juste l’industrie dans laquelle je suis. J’y suis habituée, mais je n’ai pas laissé qui m’empêchent d’être confiant et de travailler la piste. J’ai décidé d’utiliser mes médias sociaux pour en parler, et la réponse a été incroyable. Cela a également aidé les filles et les autres mannequins à se sentir en confiance dans leur peau.

“Ma devise est de toujours être une lumière pour les autres pour les aider à s’aimer autant que j’ai appris à m’aimer”, a déclaré Vesce. “Aider les autres à briller ne diminue pas du tout ma lumière, cela rend simplement le monde beaucoup plus léger.”

Vesce avait précédemment déclaré à Fox News Digital que malgré la perte de “100%” de son audition dans son oreille droite, elle “va très bien”. Le modèle a été proactif en obtenant des examens IRM de routine. Elle a également noté à quel point son apparition dans le numéro 2022 de Sports Illustrated Swimsuit, actuellement en kiosque, lui a donné de l’espoir quant à son avenir.

“Je ne savais plus qui j’étais”, a-t-elle déclaré. “J’avais l’impression de perdre le sens de moi-même. Je perdais mon esprit, ma motivation. Et être choisi pour quoi que ce soit a ramené une étincelle dans ma vie. J’avais l’impression de faire quelque chose de bien. Cela m’a motivé à partager mon histoire avec les autres. Peut-être que je pourrais inspirer quelqu’un à ne pas abandonner, peu importe ce qu’il traverse.

“Honnêtement, je suis juste reconnaissant de faire partie de ce prochain chapitre de ma vie, peu importe le résultat”, a ajouté Vesce. “Cela m’a donné un tel cadeau. J’ai tellement plus d’espoir maintenant. Et je suis excité pour ce qui va arriver. Quand les gens me regardent, ils ne sauront jamais tous les traumatismes que j’ai traversés, toutes les luttes que j’ai endurées.

“Mais j’espère pouvoir faire une différence dans la vie des gens et les inspirer à faire ce qu’ils pensent être impossible. Même si vous pensez que ce n’est pas possible, essayez simplement. Je l’ai fait.”

En tant que finaliste du SI Swim Search, Vesce a été choisi parmi des milliers de soumissions pour être photographié par le célèbre photographe SI Yu Tsai. Le gagnant du casting annuel deviendra une recrue dans le numéro 2023.