Victoria Vesce, mannequin SI Swim, se souvient d’avoir surmonté une tumeur au cerveau “cauchemar”: “J’avais tous les symptômes du livre”

Victoria Vesce ne pensait pas qu’elle se verrait un jour sur les pages de Maillot de bain Sports Illustrated. Mais l’avocat à temps plein a rapidement gambadé sur les plages de la République dominicaine, balançant un deux pièces maigre pour les caméras.

Le modèle, finaliste du SI Swim Search de cette année, a été choisi parmi des milliers de soumissions pour être photographié par le célèbre photographe SI Yu Tsai. Le gagnant du casting annuel deviendra une recrue dans le numéro 2023.

C’est un moment de fête pour Vesce qui, en 2017, a reçu un diagnostic de paragangliome multiple, d’une tumeur du cerveau et du crâne et d’une tumeur du corps carotidien qui a nécessité une intervention chirurgicale et une radiothérapie ponctuelle.

Pendant son séjour à l’hôpital universitaire Duke, elle a volontairement participé à une étude pour aider davantage de patients à surmonter des tumeurs rares.

Elle défend la National Brain Tumor Society, une organisation qui l’a aidée pendant ses traitements de radiothérapie au Duke Cancer Institute. Le 16 juillet, elle sera honorée lors de la 5e initiative annuelle de Wonder Woman lors de la Miami Swim Week.

Vesce a parlé à Fox News Digital de son parcours de santé, de ce qui l’a obligée à essayer SI et de la façon dont apparaître dans le magazine a été une expérience stimulante après avoir enduré une perte.

Fox News: On vous a diagnostiqué une tumeur au cerveau en 2017. Que s’est-il passé exactement ?

Victoria Vece : J’ai été danseuse NBA pour les Charlotte Hornets de 2014 à 2017. J’étais dans la meilleure forme de ma vie. Puis, tout d’un coup, j’ai commencé à tomber malade. C’était environ six mois après avoir été mal diagnostiqué. Tout a commencé par des migraines et des étourdissements. Lorsque vous êtes un jeune de 23 ans apparemment en bonne santé, vous l’ignorez simplement et continuez à vivre votre vie. Je n’ai jamais eu affaire à autre chose qu’un rhume auparavant. Tout cela était nouveau pour moi.

J’étais au CrossFit un jour où j’allais vraiment fort… puis mon oreille a sauté. Juste immédiatement, j’ai perdu peut-être 40% de mon audition. Mon oreille saignait et j’avais des vertiges. Mais encore une fois, je l’ai balayé. C’était le début de ma tumeur au cerveau traversant mon conduit auditif. Et cela a commencé un voyage de six mois de plus en plus malade. J’étais fatigué tout le temps. J’avais des nausées extrêmes et un engourdissement du visage. Ma tension artérielle était basse, et puis j’avais ces poussées soudaines d’adrénaline. Mais tout a commencé doucement. Au moment où j’ai été vraiment diagnostiqué, j’avais tous les symptômes du livre.

Fox News: Quelle a été votre réaction lorsque vous avez finalement reçu un diagnostic de paragangliome multiple ?

Vece : J’ai ressenti un sentiment de soulagement, honnêtement. Pendant six mois, j’ai eu l’impression que les médecins pensaient que j’étais folle. De l’extérieur, j’avais l’air en parfaite santé. Mais je savais juste que quelque chose n’allait pas chez moi. J’ai continué à aller aux soins d’urgence, et personne ne pouvait identifier ce que j’avais. Ma mère, qui est décédée depuis, a continué à faire pression pour que les médecins continuent à chercher plus loin et à faire plus de tests. Elle était infirmière. Elle savait.

Au moment où j’ai passé un test auditif, je perdais déjà mon audition. Ils ont trouvé des lésions nerveuses. J’ai juste pensé que je me suis peut-être fait mal à l’oreille pendant l’entraînement de danse de la NBA. Mais, finalement, on m’a dit : « Nous avons trouvé une masse dans votre tête. Mon cœur vient de tomber. J’avais 23 ans. Je suis en bonne santé. Comment cela pourrait-il arriver? D’une certaine manière, c’était bon de savoir que je ne devenais pas fou. Mais, à ce moment-là, il s’était propagé le long de mon cou jusqu’à mon artère carotide. Je suis passé de vivre ma meilleure vie, voyager, modeler. Puis je reçois quelque chose de fou. J’étais soulagée d’avoir enfin une réponse, mais je ne savais pas comment réagir. C’était comme mon cauchemar, un cauchemar qui se réalisait.

Fox News: Comment était votre traitement ?

Vece : J’ai été référé à l’hôpital universitaire de Duke. Ce fut un long processus de tests. Mais, juste avant mon anniversaire, on m’a dit que j’avais une autre tumeur. Plus un, maintenant deux. C’était mentalement difficile de rester positif et de ne pas me stresser. Le stress peut déclencher la croissance de tumeurs cérébrales. Et puis on m’a dit que j’avais besoin d’une intervention chirurgicale, sinon je risquais d’être paralysé ou même de mourir. J’étais terrifié, mais je l’ai fait – mai 2017. J’ai traversé une période de récupération de six semaines pour manger et marcher à nouveau. Il a fallu une éternité juste pour se lever. Je pensais que tout serait fini. Mais j’ai fini par faire 30 séries de radiothérapie expérimentale.

Fox News: Comment vas-tu aujourd’hui?

Vece : Je le fais bien. Je veux dire, j’ai perdu 100% de l’ouïe de mon oreille droite. Je fais des examens IRM de routine parce qu’ils doivent laisser des restes de tumeur dans ma tête. Il s’est enroulé autour de mon tronc cérébral. Il y a beaucoup de nerfs impliqués et s’ils finissent par le toucher, je pourrais être instantanément paralysé ou avoir un accident vasculaire cérébral. Il y en a donc une partie dans ma tête qui est surveillée par une IRM. Mais heureusement, tout est stable.

Fox News: Selon vous, qu’est-ce qui vous a fait avancer pendant votre parcours de santé ?

Vece : C’est une bonne question car ce fut une période sombre de ma vie. J’ai toujours été plutôt positif, peut-être un peu têtu. Mais ma mère, ma meilleure amie, elle m’a gardé motivé. Elle disait toujours : “On va s’en sortir ensemble.” Honnêtement, si je n’avais pas eu un système de soutien aussi solide composé de membres de ma famille et d’amis, je ne suis pas sûr que j’aurais tout surmonté. Ils m’ont gardé mentalement fort.

Je me suis poussé. Je me disais : “Victoria, c’est la victoire, tu vas t’en sortir.” Et c’était plus facile à dire qu’à faire. J’avais tellement mal. J’avais l’impression que ma tête s’était fait écraser par un train. Et il y a eu beaucoup de complications par la suite. J’ai eu des infections et je n’ai même pas pu me laver les cheveux pendant longtemps. Je ne pouvais même pas me laver. Ma mère devait le faire. Il y avait tellement plus que le physique que je devais surmonter.

Fox News: Qu’est-ce qui vous a poussé à éventuellement essayer le SI Swim Search ?

Vece : J’avais un ami qui m’a dit : “Pourquoi n’essayes-tu pas ? Tu as une histoire tellement inspirante.” Mais j’avais mal. J’avais récemment perdu ma mère et j’essayais de faire face à cela. Mais j’ai quand même essayé. J’ai fait une vidéo super rapide racontant mon histoire sans script… Et puis, quelques jours plus tard, j’ai été choisi pour faire une série d’interviews. J’étais en pyjama et je regardais la télé quand j’ai appris la nouvelle. J’ai juste commencé à crier parce que j’étais fou de joie et submergé. Je ne pouvais pas m’arrêter de pleurer. J’ai traversé cette tumeur et j’ai perdu ma mère. J’avais l’impression que rien n’allait dans ma vie. Et cela m’a donné quelque chose à espérer.

Fox News: Quelle était votre relation avec le magazine ?

Vece : J’adorais regarder “America’s Top Model” alors j’adorais Tyra [Banks]. Et puis j’ai été époustouflé par la couverture emblématique de Kate Upton en Antarctique. Je veux dire, voici Kate Upton en bikini en Antarctique ! *des rires*. Mais j’ai toujours aimé tous les modèles. Je pensais qu’ils étaient tous si beaux avec des histoires différentes. Les gens pensent que c’est juste un magazine de femmes portant des maillots de bain, mais honnêtement, c’est tellement plus. C’est une communauté de femmes célébrant leur corps, célébrant leurs parcours dans la façon dont elles ont surmonté les difficultés de leur vie. C’est une sororité.

Fox News: Comment SI vous a-t-il donné un sentiment d’autonomie pendant cette période difficile ?

Vece : Je ne savais plus qui j’étais. J’avais l’impression de perdre le sens de moi-même. Je perdais mon esprit, ma motivation. Et être choisi pour quoi que ce soit a ramené une étincelle dans ma vie. J’avais l’impression de faire quelque chose de bien. Cela m’a motivé à partager mon histoire avec les autres. Peut-être que je pourrais inspirer quelqu’un à ne pas abandonner, peu importe ce qu’il traverse.

Honnêtement, je suis juste reconnaissant de faire partie de ce prochain chapitre de ma vie, peu importe le résultat. Cela m’a fait un tel cadeau. Je me sens tellement plus optimiste maintenant. Et je suis excité pour ce qui est à venir. Quand les gens me regardent, ils ne sauront jamais tous les traumatismes que j’ai traversés, toutes les luttes que j’ai endurées. Mais j’espère pouvoir faire une différence dans la vie des gens et les inspirer à faire ce qu’ils pensent être impossible. Même si vous pensez que ce n’est pas possible, essayez. Je l’ai fait.