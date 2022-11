Victoria Valentine de BBC Breakfast suscite la panique après une inondation d’horreur dans une maison de campagne et s’est retrouvée bloquée dans une voiture

Victoria Valentine de BBC Breakfast a semé la panique après une inondation d’horreur dans sa maison de campagne et s’est retrouvée coincée dans sa voiture.

Le présentateur de nouvelles s’est rendu sur Twitter ce matin après que certaines parties du Royaume-Uni aient été battues par de fortes pluies.

Victoria Valentine de BBC Breakfast a semé la panique après une inondation d'horreur dans sa maison de campagne

La journaliste a partagé une photo de sa voiture entourée d'eau sur une route de campagne

Partageant une photo de sa voiture alors qu’elle tentait de traverser une route inondée avec un certain nombre d’autres véhicules, elle a déclaré: «Les joies de la vie à la campagne.

“J’ai commencé la journée dans le noir avec une bêche creusant des ponceaux pour le ruissellement de la surface de la route, avant de nettoyer les drains obstrués de feuilles, de nettoyer la cuisine des eaux de crue, de sauver les choses dans les placards du bas et c’est l’état actuel de mon trajet. ”

Victoria a reçu un certain nombre de réponses de ses abonnés, dont une écrivait : « On dirait que beaucoup de routes ici sont inondées, des photos et des vidéos sur tous les sites FB locaux. Les joies de vivre dans cette belle région.

Un autre a tweeté: “Sinon, tout va bien, restez en sécurité Victoria et faites attention.”

Un troisième a partagé: “Dans les mots de Sherrif Brody “Gona a besoin d’un plus gros bateau!” Prenez soin de rester en sécurité.

Le message de Victoria intervient une semaine après avoir déconcerté les téléspectateurs de BBC Breakfast avec son changement de nom soudain.

Victoria avait remplacé Sally Nugent au début de la semaine dernière et a été présentée sous le nom de Victoria Fritz.

Mais lors de l’émission du mercredi, elle a révélé qu’elle s’appelait Victoria Valentine.





Un fan s’est rendu sur Twitter pour répondre : « Quelqu’un est-il surpris par le changement de nom de Victoria Fritz ? Ça parles de quoi? #bbcbreakfast”

Elle a répondu sur son compte, avec le message : “Bonjour. Vous remarquerez peut-être un petit changement aujourd’hui. Si vous vous demandez pourquoi, voici quelques mots.

Elle a ensuite expliqué comment son mariage avec Dan Fritz, écrivain et avocat, était terminé et qu’elle avait décidé de prendre le nom de jeune fille de sa mère à l’avenir.

BBC Breakfast est diffusé tous les jours à partir de 6h du matin sur BBC One.