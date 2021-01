Victorian a accusé ses homologues de la NSW de prendre trop de temps pour imposer des masques pour lutter contre l’épidémie de coronavirus sur les plages du nord de Sydney.

Les masques ont finalement été rendus obligatoires dans certains environnements intérieurs du Grand Sydney à partir de dimanche, plus de deux semaines après l’émergence du cluster.

L’épidémie s’est propagée à Melbourne quelques jours après l’apparition des premiers cas sur les plages du nord, avec plus d’une douzaine de tests positifs à ce jour.

Des responsables victoriens nerveux, marqués par la deuxième vague de Melbourne, avaient plaidé auprès de NSW Health dès le début de l’épidémie pour rendre les couvertures faciales obligatoires.

Les masques sont désormais obligatoires dans certains environnements intérieurs du Grand Sydney, y compris pour les travailleurs de l’hôtellerie (photo), mais les responsables de la santé de Victoria auraient souhaité que leurs homologues de la Nouvelle-Galles du Sud mettent en œuvre la mesure beaucoup plus tôt dans l’épidémie de Northern Beaches.

Le directeur de la santé de Victoria, le professeur Brett Sutton (à droite), aurait appelé son homologue de la Nouvelle-Galles du Sud, le Dr Kerry Chant (à gauche), exhortant la Nouvelle-Galles du Sud à rendre les couvre-chefs obligatoires

Le directeur de la santé de Victoria, le professeur Brett Sutton, a appelé son homologue, le Dr Kerry Chant, pour exhorter l’État à apprendre de Melbourne et à obliger les résidents à porter des masques, a rapporté le Herald Sun.

Mais NSW n’a annoncé que samedi que les résidents du Grand Sydney devaient porter des masques lorsqu’ils visitaient des lieux publics intérieurs, comme un cinéma ou un centre commercial.

Les autorités sanitaires de Victoria auraient commencé à s’inquiéter, NSW adoptait une approche trop détendue de l’épidémie.

Ils étaient également préoccupés par le fait que NSW n’exigeait pas que les contacts secondaires soient isolés, ainsi que les cas confirmés et les contacts étroits de ces cas, ce qui est considéré par Victoria comme essentiel pour maîtriser les épidémies.

Une source a déclaré au Herald Sun qu’il y avait une crainte croissante que si NSW n’imposait pas de masques et n’introduisait pas un anneau secondaire de recherche des contacts, ils essaieraient de chasser et de chasser et de poursuivre chaque cas.

Cela signifierait à son tour que NSW «verra émerger un plus grand nombre de cas mystérieux».

Victoria a enregistré dimanche trois nouveaux cas de coronavirus acquis localement, tous liés au cluster de Black Rock, à Melbourne, qui s’élève désormais à 21.

Treize de ces cas de grappes ont dîné au restaurant thaïlandais Smile Buffalo le 21 décembre, qui a été visité par un client qui s’était rendu en Nouvelle-Galles du Sud.

Il y a plus de deux semaines, les responsables de la santé à Victoria auraient supplié NSW de rendre obligatoire les masques. Sur la photo, les résidents de Melbourne portent des masques lorsqu’ils font la queue pour entrer dans un lieu

Les masques faciaux sont désormais obligatoires dans certains environnements intérieurs, y compris dans les transports en commun, dans le Grand Sydney. Sur la photo, une femme portant un masque facial marche le long de la rue George

Quand porter un masque facial Le premier ministre de la Nouvelle-Galles du Sud, Gladys Berejiklian, a annoncé que les masques faciaux seraient obligatoires pour tous les résidents du Grand Sydney à partir de 23h59 samedi. La règle s’applique également aux résidents vivant à Wollongong, la côte centrale et les Blue Mountains. Chaque fois qu’un résident quitte son domicile, il devra porter un masque pour visiter ces lieux intérieurs: 1) Lieux de divertissement, comme un cinéma 2) Lieux de culte, comme une église ou une mosquée 3) Les transports publics, tels que les bus et les trains 4) Centres commerciaux 5) Zones de jeu établies 6) Salons de coiffure et de beauté Quiconque se surprend à ne pas porter de masque facial risque une amende de 200 $.

Les autorités ont révélé samedi que les résultats des tests génomiques avaient directement lié le cluster Black Rock à l’épidémie de Northern Beaches à Sydney.

Le premier ministre de la Nouvelle-Galles du Sud, Gladys Berejiklian, a annoncé que les couvertures faciales deviendraient obligatoires samedi, le changement entrant en vigueur à 23 h 59 ce jour-là.

Les résidents du Grand Sydney, de Wollongong, de la côte centrale et des Blue Mountains sont tenus de se couvrir.

Les enfants de moins de 12 ans ne sont pas tenus de porter un masque, bien que cela soit fortement encouragé.

Il sera obligatoire de porter un masque dans certains endroits intérieurs, y compris les centres commerciaux et les cinémas, et dans les transports en commun – qui comprennent les trains et les bus.

Les résidents visitant un lieu de divertissement, des salons de coiffure et de beauté, des aires de jeux ou des lieux de culte devront également respecter les règles.

Le personnel d’accueil devra également porter un masque pour servir les clients.

Bien que la règle entrera en vigueur au cours du week-end, l’application ne commencera que lundi.

Toute personne surprise à ne pas porter de masque dans ces environnements intérieurs risque une amende de 200 $.

« Nous voulons que les habitants de Nouvelle-Galles du Sud soient en mesure de vaquer autant que possible à leurs activités, mais nous devons réduire les risques dans certains contextes où nous savons qu’il existe des défis », a déclaré Mme Berejiklian.

«Nous voulions déjà fortement que les gens portent un masque, mais nous ne voulons pas restreindre la capacité des gens à vaquer à leurs occupations.

«Nous voulons augmenter l’activité économique et le port de masques dans ces contextes nous assurera d’avoir la confiance nécessaire pour le faire.