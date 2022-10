Victoria reprend sa place parmi les meilleurs endroits à visiter lors des prix annuels du choix des lecteurs de Conde Nast – Kelowna Capital News

Les visiteurs appellent Victoria la deuxième meilleure petite ville à visiter dans les derniers prix du choix des lecteurs de Conde Nast Traveler.

Victoria a été classée devant des destinations telles que Saint-Sébastien en Espagne, Cambridge au Royaume-Uni et Salzberg en Autriche lors du 35e prix annuel des lecteurs de la publication internationale. San Miguel de Allende, au Mexique, a remporté la première place. Victoria a également été nommée 2e meilleure petite ville en 2017.

« C’est un honneur pour notre destination d’être désignée par Conde Nast Traveler comme la deuxième meilleure petite ville. Conde Nast Traveler est une publication établie et réputée. Les hôtels, restaurants et attractions de classe mondiale pour lesquels le Grand Victoria est connu atteindront un large public grâce à ce classement », a déclaré le PDG de Destination Greater Victoria, Paul Nursey, dans un communiqué.

“Je tiens également à féliciter le Magnolia Hotel & Spa et son directeur général Bill Lewis pour leur prix. Le Magnolia est une propriété incroyable et un atout majeur pour le Grand Victoria.

Le Magnolia Hotel & Spa a été nommé 14e meilleur hôtel au Canada.

“Nous sommes extrêmement fiers du dévouement et de la résilience dont notre équipe a fait preuve au cours des dernières années et recevoir cette reconnaissance, ainsi que d’avoir été nommé aux meilleurs prix mondiaux de Travel + Leisure plus tôt dans l’année, en est un véritable témoignage”, Magnolia a déclaré le directeur général Bill Lewis. “Nous sommes fiers de nous connecter avec les clients et de personnaliser leur séjour dans les moindres détails. Alors que nous entrons dans notre 25e année en 2023, nous sommes honorés que nos invités aient choisi de voter pour nous et apprécions le service que nous offrons.

Célébrant leur 35e anniversaire, les Conde Nast Traveler Readers’ Choice Awards sont les plus anciens de l’industrie du voyage.

La publication indique que des centaines de milliers de répondants ont soumis des évaluations entre le 1er avril et le 30 juin, les candidats résultants étant jugés sur un ensemble de critères pertinents pour leur catégorie, sur la base d’une échelle standard en cinq points.

