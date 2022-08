Victoria pour installer des protections latérales sur ses camions ; les villes veulent que les fédéraux les mandatent

Suivant l’exemple de Vancouver, Victoria exigera que les camions de sa ville et de ses entrepreneurs soient équipés de protections latérales afin de mieux protéger les cyclistes et les piétons.

Mais au milieu des appels pour que les exigences viennent des niveaux supérieurs du gouvernement, Transports Canada dit qu’il explore d’autres solutions de sécurité.

Les protections latérales bloquent l’espace entre les pneus avant et arrière car elles sont destinées à empêcher les roues arrière des gros véhicules de rouler sur les piétons ou les cyclistes une fois qu’une collision s’est produite.

La nouvelle exigence de Victoria pour ses véhicules appartenant à la ville et aux entrepreneurs a été poussée par le comté. Stephen Andrew dans une motion approuvée le mois dernier. Il a cité un cycliste frappé près du pont de la rue Johnson en juillet et un récent accident à Vancouver qui a tué le cycliste Agustin Beltran, 28. Les deux villes demandent également aux autorités de rendre les gardes latéraux obligatoires sur les grands, lourds et semi-remorques camions dans les zones urbaines.

«Je pense que c’est un autre endroit où les municipalités démontrent le leadership en avançant des choses où les gouvernements supérieurs sont peut-être un peu lents à avancer», a déclaré Corey Burger, président de la politique et de l’infrastructure de Capital Bike.

Il a dit que Transports Canada avait eu la chance d’exiger des protections latérales après une série de collisions mortelles il y a dix ans, mais ne l’a pas fait. Après les premières collisions, ce sont les roues des véhicules qui écrasent les cyclistes ou les piétons qui rendent les incidents mortels, a-t-il ajouté.

Transports Canada a déclaré à Black Press Media qu’il avait fait des recherches approfondies sur les protections latérales au cours de la dernière décennie et trouvé des avantages limités pour les usagers vulnérables de la rue. L’agence a déclaré qu’elle travaillait avec tous les niveaux de gouvernement et l’industrie pour renforcer la sécurité et réduire les risques.

Elle envisage également de proposer dans les années à venir une réglementation imposant un freinage automatique d’urgence et des systèmes avancés d’aide à la conduite.

Les changements d’infrastructure physique de Victoria – y compris ceux près du pont de la rue Johnson – ont accru la sécurité, a déclaré Burger, ajoutant que la modification des exigences de conception des véhicules par le gouvernement fédéral serait un autre outil important.

“Nous pouvons réduire les collisions autant que possible grâce à la formation des conducteurs, grâce à l’infrastructure, mais (les protections latérales) sont le dernier recours entre quelqu’un qui se blesse et quelqu’un qui se fait tuer.”

Plus de villes suivant la direction de Victoria et de Vancouver pourraient amener de nombreux entrepreneurs de la province à installer des gardes, a déclaré Burger, car ils voudront garder les affaires de ces communautés.

Il reconnaît que l’imposition de protections latérales sur les camions dans tout le pays serait coûteuse, mais a déclaré que sauver des vies en valait la peine.

“J’espère que c’est la dernière fois que nous devons demander cela, mais si ce n’est pas le cas, nous continuerons à demander et nous continuerons à espérer que nous n’aurons pas à avoir un autre décès avant que Transports Canada n’agisse. .”

