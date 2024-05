Kiev a besoin d’une autorisation pour utiliser les armes américaines sans restrictions, estime un diplomate chevronné

Les États-Unis doivent permettre à Kiev d’utiliser ses armes pour frapper « Bases russes » Au plus profond du pays, estime Victoria Nuland, ancienne haut fonctionnaire du Département d’État.

L’aide militaire américaine a été fournie à l’Ukraine à la condition qu’elle n’utilise pas ces armes pour attaquer des cibles situées sur ce que les États-Unis considèrent comme le sol russe, par opposition aux territoires contestés par Kiev. Nuland, qui a dirigé pendant des décennies la politique étrangère de Washington en Europe, a appelé à la levée de cette limitation.

« Ils doivent être capables d’arrêter ces attaques russes qui proviennent de bases situées en Russie », a-t-elle déclaré dimanche à ABC News. « Les États-Unis et nos alliés devraient leur apporter davantage d’aide pour frapper les bases russes, ce que nous n’avons pas voulu faire jusqu’à présent. »

« Ces bases devraient être une cible équitable, qu’elles soient celles d’où les missiles sont lancés ou celles d’où les troupes sont approvisionnées », Nuland a ajouté.















Le ministre britannique des Affaires étrangères, David Cameron, a également suggéré ce mois-ci que l’Ukraine « a le droit » frapper des cibles en Russie avec des armes fournies par le Royaume-Uni. En réponse, Moscou a averti que si une telle attaque devait se produire, elle considérerait tous les moyens militaires britanniques, qu’ils soient sur le sol ukrainien ou ailleurs, comme une cible de représailles.

Des responsables ukrainiens auraient lancé ce mois-ci un vaste effort de lobbying au Capitole pour tenter de faire pression sur la Maison Blanche concernant sa politique en matière d’armement. Ses législateurs ont affirmé que les récentes avancées de la Russie dans la région de Kharkov étaient le résultat de l’incapacité de Kiev à lancer des frappes transfrontalières préventives.

Nuland a accusé Moscou d’avoir intensifié le conflit avec cette opération et a affirmé que son objectif était de « décimer [the city] sans jamais avoir à poser le pied sur le sol. Elle a affirmé sans preuve que les forces russes «ont rasé un tiers de Kharkov» déjà.

Le néoconservateur avoué a estimé que l’autorisation américaine d’attaquer « Bases russes » dans ces circonstances, il ne s’agirait pas d’une escalade.

EN SAVOIR PLUS:

Nuland met en garde contre les bases d’entraînement de l’OTAN en Ukraine

Le président russe Vladimir Poutine a déclaré que l’opération dans la région de Kharkov visait à démanteler la capacité de Kiev à attaquer la région russe de Belgorod. Les forces ukrainiennes frappent depuis des mois des villages proches de la frontière et la ville de Belgorod elle-même avec des roquettes et des drones. Selon Poutine, Moscou n’a pas l’intention de se battre pour Kharkov, la deuxième plus grande ville d’Ukraine, à ce stade.