UN Jaguar II la chanteuse couvre Ôf L’ESSENCE et parlant de la possibilité de donner vie à sa perfection écrite en platine via un album visuel.

Victoria Monét a récemment détaillé son parcours d’auteur-compositeur à vedette torride en passant par l’écrivain Kerane Marcellus pour le numéro d’octobre du magazine.

Dans l’histoire, l’interprète de “On My Mama” a déclaré qu’elle avait écrit son single actuel qui reprend le morceau “I Look Good” de Chalie Boy en 2009, huit semaines après la naissance de sa fille, Hazel, comme une sorte de réconfort.

“Cette chanson m’est venue à l’esprit avec ces accords”, a-t-elle déclaré. LES ESSENCES a récemment lancé une série de couvertures en ligne bihebdomadaires. « Je ne pouvais pas vous dire pourquoi, mais c’est arrivé – et Dieu merci, c’est arrivé, parce que j’avais l’impression que c’était un message que j’avais besoin d’entendre à ce moment-là. Je n’avais pas l’impression d’avoir l’air bien. C’était donc juste une sorte de message que j’avais besoin d’entendre moi-même, et je suis heureux que d’autres personnes le reçoivent maintenant.

Elle a également partagé que l’album qui contient actuellement “On My Mama” Jaguar IIa mis quatre ans à se réunir.

«J’avais l’impression que je devais faire preuve de beaucoup de patience, et puis cela m’a aussi donné beaucoup de marge pour porter un jugement sur ma musique et revenir en arrière et changer cela, ajouter ceci et peaufiner cela, ce qui, à mon avis, était vraiment important pour le produit final soit ce qu’il est », a déclaré Monét. «Si je l’avais sorti au moment où je pensais vouloir le sortir, cela aurait été un projet différent. J’ai donc juste besoin de me rappeler, lorsque je réaliserai le prochain, ce que je ressens – et combien je dois encore rester patient, pour passer à la suite.