Victoria Monet offre la représentation qu’elle n’a jamais eue

Victoria Monet n’est pas nouvelle dans l’industrie, mais sa musique est toujours une bouffée d’air frais.

Quand elle était plus jeune, Monet a toujours rêvé d’être une « triple menace ». Elle s’ouvrit à Séduire à propos de son parcours en 2021, en disant: « Je ne sais pas d’où j’ai tiré cette phrase, mais je voulais être chanteuse, actrice et danseuse. »

Après avoir étudié la danse, elle a auditionné pour le producteur Rodney « Darkchild » Jerkins en 2008 et a déménagé à Los Angeles peu de temps après pour rejoindre un groupe de filles. Plus d’une décennie plus tard, son album solo Jaguara été acclamé par la critique et beaucoup d’amour du public, mais plus important encore, Monet fournit une représentation bien nécessaire qu’elle n’a jamais eue quand elle était plus jeune.