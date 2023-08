Victoria Monét éviscère Internet avec la vidéo « On My Mama »

Dans l’actualité #BOSSIPSounds, Internet est Jaguar II évanoui devant une nouvelle vidéo chorégraphiée de manière créative et nostalgique d’un R&Baddie vénéré.

Mardi, Victoria Monét a déposé son visuel très attendu pour « Sur ma maman. »

Le morceau qui présente une interpolation du tube « I Look Good » de Chalie Boy en 2009 se marie parfaitement avec la vidéo réalisée par Child qui rend hommage aux fraternités et sororités noires, moments marquants de la culture pop et du hip-hop du sud.

Les fans ont également remarqué les similitudes entre les looks de Monét et ceux de l’ère « Goodies » de Ciara.

Il y a aussi une apparition de la mère de la chanteuse nominée aux Grammy Awards, Mommy Monét, et de sa fille Hazel, âgée de 2 ans, aux côtés d’une chorégraphie emblématique via Sean Bankhead et Ahsia Pettigrew.

Un communiqué de presse note que le visuel « On My Mama » « rappelle une époque importante au début des années 2000, lorsque la musique underground du sud a commencé à envahir les ondes nationales et à attirer l’attention des gens du monde entier ».

Le R & Baddie écrit en platine a également partagé une déclaration avec BOSSIP notant qu’elle a écrit la chanson après l’accouchement et qu’elle encourage les fans à se pencher sur ses affirmations.

« ‘On My Mama’ est la bande-son des affirmations positives », a déclaré Monét. « Je l’ai écrit après l’accouchement quand je ne me sentais pas au mieux de ma forme, mais j’ai parlé de ce que je voulais ressentir. Chanter les paroles sur vous-même changera votre fréquence et élèvera un état mental positif. Les mots ne parlent pas seulement de caractéristiques physiques, mais aussi d’un sentiment parce que je crois que lorsque vous vous sentez bien, vous avez l’air encore mieux ! Donnez-vous les mots que vous avez besoin d’entendre parce que c’est vrai, vous avez l’air bien ! Il n’y a personne comme toi et ça dépend de ta maman. Profitez d’être vous-même, c’est bien un ** ! »

« On My Mama » de Victoria Monét est la suite de ses plus récents succès « Party Girls » avec Buju Banton et « Smoke » avec Lucky Daye.

Cela précède également la libération d’elle Jaguar II album le 25 août et sa première tournée nord-américaine à guichets fermés – La tournée JAGUAR – en septembre.

Regardez le clip vidéo « On My Mama » de Victoria Monét ci-dessous.